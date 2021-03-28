Спецпосланниця ООН застерегла від кривавої бійні у М'янмі

Рада Безпеки ООН у середу, 31 березня, провела термінове засідання за зачиненими дверима через стрімке погіршення ситуації у М'янмі після військового перевороту у лютому. З того часу, за даними правозахисників, було вбито більше 535 протестувальників під час щоденних акцій проти захоплення влади військовими.

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"Я звертаюся до цієї Ради Безпеки з проханням розглянути всі наявні інструменти для колективних дій і робити те, що правильно, на що заслуговує народ М'янми, і запобігти катастрофі", - сказала спецпосланниця ООН Крістін Шренер Бургенер, пише агенція AFP.

При цьому вона зауважила, що залишається відкритою для діалогу з хунтою, але додала: "Якщо ми чекатимемо лише того, коли вони будуть готові до розмови, ситуація лише погіршиться. Кривава бійня неминуча".

Термінове засідання скликали представники Великобританії. Це засідання провели напередодні запланованого на 1 квітня судового засідання щодо Аун Сан Су Чжі, яка була при владі в країні до її відсторонення і арешту військовими під час перевороту. Очікується, що це судове засідання буде коротким і стосуватиметься лише адміністративних аспектів справи. За всі два місяці арешту 75-річну політикиню не бачили на публіці.

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Заколот у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а ЄС, США й Великобританія запровадили санкції проти хунти.

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