Радбез ООН ухвалив припинення місії в Судані

Місія UNITAMS у Судані була створена для допомоги африканській країні у переході до демократії. Від 4 грудня дія її мандата припиняється.

Рада Безпеки ООН у п'ятницю, 1 грудня, ухвалила резолюцію про припинення з 4 грудня мандата Комплексної місії ООН щодо сприяння у перехідний період у Судані (UNITAMS). До кінця лютого 2024 року місія має передати всі свої справи й завдання, що залишилися, агентствам, фондам і програмам всесвітньої організації.

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Місія була започаткована в червні 2020 року для підтримки переходу Судану до демократії після повалення правління Омара аль-Башира. У жовтні 2021 року генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в результаті путчу захопив владу й оголосив розпуск уряду разом із так званою Суверенною радою, що контролювала процес демократизації країни й до складу якої входили як військові, так і цивільні особи.

Закінчення роботи місії ООН вимагали правителі Судану

Останнім часом на місію ООН регулярно чинився тиск - керівництво країни офіційно вимагало припинити роботу UNITAMS, а її главу Фолькера Пертеса було оголошено в Судані персоною нон грата.

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За припинення роботи місії проголосували 14 із 15 держав-членів Ради Безпеки ООН, утрималася лише Росія.

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З середини квітня 2023 року в Судані триває протистояння між армією країни, якою керує де-факто глава держави Абдель Фаттах аль-Бурхан, та воєнізованим формуванням Сил швидкого реагування (RSF). За час боїв, за оцінкою ООН, загинуло понад 10 тисяч людей, а понад шість мільйонів людей були змушені залишити свої оселі й стали біженцями, уточнює інформагенція AFP.