Місія ООН у Малі йде з півночі країни через небезпеку

Миротворці місії ООН залишили вже другу базу в Малі на тлі погіршення ситуації з безпекою.

Багатопрофільна комплексна місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) в Малі (МІНУСМА) залишила свою базу в місті Бер на півночі країни.

Місія прискорила свій вихід з Бера через погіршення ситуації з безпекою в цьому районі та високий ризик для "блакитних касок", повідомили в МІНУСМА 13 серпня. Там зазначили, що на колону, яка вийшла з Бера, двічі були скоєні напади, внаслідок чого постраждали троє людей. В ООН наголосили, що згідно з міжнародним правом напади на миротворців можуть бути визнані воєнними злочинами.

За день до цього збройні сили Малі, які підкорюються військовій хунті, заявили про відбиту атаку "озброєного терористичного угруповання" в Бері. За їхнім твердженням, неназвані "терористи" відкрили вогонь по підрозділах малійської армії, що прибули до Бера на заміну миротворцям ООН, через що нібито загинули шість малійських військових і 24 нападники.

Ще днем раніше, 11 серпня, малійські повстанці, які борються проти військової хунти, заявили, що на них напали найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", з якою співпрацює хунта.

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Місія ООН іде з Малі в прискореному порядку

Раніше в серпні МІНУСМА залишила свою іншу базу в Малі, що розташовувалась в селі Огоссагу в центральній частині країни. Виведення всього контингенту миротворців ООН із країни планувалося на кінець 2023 року.

Проти діяльності місії ООН у країні виступає військова хунта, що прийшла до влади у 2021 році, оскільки миротворці нібито не змогли зробити ситуацію в країні безпечнішою та викликали своїми діями "почуття недовіри" серед населення країни. МІНУСМА діє в Малі з 2013 року, її офіційна мета - захист населення від джихадистських формувань.

Про бажання припинити свою місію в Малі раніше заявляли й збройні сили Німеччини (Бундесвер). Це мали зробити до травня 2024 року. У міністерстві оборони ФРН мотивували, зокрема, тим, що малійська хунта цілеспрямовано перешкоджає миротворцям ООН, роблячи ставку на "російські сили".

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Представники ООН зазначали, що з 2021 року експерти постійно отримують тривожні повідомлення з Малі про страти, тортури, масові поховання, зґвалтування, незаконні затримання та зникнення людей. У скоєнні цих злочинів підозрюють урядові сили Малі та російську ПВК "Вагнер". США запровадили санкції проти міністра оборони Малі та інших представників військової хунти за підтримку російських найманців.

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