Слідчий комітет РФ підтвердив загибель Пригожина

Експертиза ДНК підтвердила, що на борту літака, який розбився у Тверській області, був власник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

У Слідчому комітеті РФ заявили в неділю, 27 серпня, що завдяки молекулярно-генетичним експертизам встановили особи всіх 10 загиблих в авіакатастрофі у Тверській області.

"Вони відповідають списку, заявленому в польотному листі", - йдеться на сайті СК. Раніше цей список публікувало російське Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіцація).

Таким чином влада РФ офіційно підтвердила загибель ватажка російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина та одного з її командирів Дмитра Уткіна, позивний якого - "Вагнер" - за даними ЗМІ, й взяли за назву цієї групи.

Читайте також: Путін уперше прокоментував авіакатастрофу літака Пригожина

Пригожин розбився через два місяці після спроби заколоту

Причини катастрофи російська влада поки офіційно не називала. Слідчий комітет РФ продовжує розслідування.

Нагадаємо, що літак Пригожина розбився рівно через два місяці після провалу його спроби здійснити військовий переворот у Росії.

Читайте також: Зеленський: Всі розуміють, хто причетний до смерті Пригожина

Читайте також: Катастрофа літака Пригожина: в США кажуть про ракету або бомбу