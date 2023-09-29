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Лондон: Деякі "вагнерівці" повернулися воювати в Україну

Олександр Куницький
29 вересня 2023 р.

Деякі з колишніх найманців "Вагнера", ймовірно, перейшли до частин сил міноборони РФ та інших ПВК, зазначає британська розвідка. Є свідчення, що вони концентруються навколо Бахмута Донецької області.

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Бойовик ПВК "Вагнер" в Бахмуті, березень 2023 року
Бойовик ПВК "Вагнер" в Бахмуті, березень 2023 рокуФото: Valentin Sprinchak/TASS/dpa/picture alliance

Упродовж останніх тижнів до сотні бійців, які раніше були пов’язані з російською приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер", імовірно, повернулися воювати проти України. Про це йдеться у огляді британської розвідки, опублікованому в акаунті у соцмережі Х (колишній Twitter) міністерства оборони країни у п'ятницю, 29 вересня.

Як вказують аналітики, найманці повертаються як по одному, так і у складі невеликих груп, і воюють проти України на боці різних проросійських підрозділів. "Точний статус передислокованого особового складу незрозумілий, але ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил міністерства оборони Росії та інших ПВК", - зазначається у зведенні.

Британські розвідники зауважують, що деяка інформація свідчить, що ветерани "Вагнера" концентруються навколо Бахмута, де їхній досвід, ймовірно, "буде особливо затребуваним", Багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою, оскільки минулої зими воювали на тій самій місцевості, йдеться в огляді.

Розвідники нагадали, що підрозділи "вагнерівців" вийшли з України на початку червня - напередодні невдалого заколоту "Вагнера" 24 червня 2023 року та подальшої загибелі їхнього ватажка Євгена Пригожина та інших вищих керівників в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін напередодні провів зустріч із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим та колишнім командиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим, якому доручив "формування добровольчих підрозділів" для участі у війні проти України. Тепер залишки "Вагнера" будуть контролювати Трошев і Євкуров, припускає агентство Reuters.

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