ГУР усе ще чекає підтвердження щодо Пригожина

Попри заяву Зеленського, що Пригожина вбив Путін, українська розвідка просить дочекатися підтвердження смерті ватажка ПВК "Вагнер", бо "вже був такий кейс".

У головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) вважають, що варто дочекатися підтвердження загибелі ватажка російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Давайте почекаємо. Це не так просто (...) Був такий кейс, коли нібито була авіакатастрофа, але він залишився живий. Це Росія, її складно зрозуміти", - цитує "Українська правда" слова представника ГУР Вадима Скібіцького в ефірі національного телемарафону ввечері п'ятниці, 8 вересня.

Перед цим президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має інформацію на підтвердження причетності президента РФ Володимира Путіна до вбивства Пригожина.

За кілька днів до цієї заяви представник розвідки Андрій Юсов казав, що сумнівів у загибелі заступника ватажка "Вагнера" Дмитра Уткіна немає, тоді як щодо смерті Пригожина "ще не всі питання закриті".

У Росії причина авіакатастрофи літака Пригожина офіційно досі не встановлена. Російські ЗМІ серед версій називали вибух бомби на борту та влучання в нього зенітної ракети.

Більшість політичних аналітиків схильні вважати, що за загибеллю Пригожина, який організував у РФ військовий заколот рівно за два місяці до катастрофи, стоять російські спецслужби та особисто Путін.