  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Солдати Бундесверу в Малі, травень 2022 року
Солдати Бундесверу в Малі, травень 2022 рокуФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Місію Бундесверу в Малі подовжили востаннє

Олена Перепадя | Аліна Коломієць
1 год. тому

Бундестаг подовжив миротворчу місію Бундесверу в Малі востаннє на один рік. Вона триває вже десять років.

https://p.dw.com/p/4RrFZ

Участь Німеччини в місії ООН Minusma у Малі завершиться наприкінці травня 2024 року, до цього часу у ній братимуть участь до 1400 військових Бундесверу. Таке рішення у п'ятницю, 26 травня, ухвалив Бундестаг.

Проти цього рішення голосували депутати фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціально союзів, а також Ліві та депутати "Альтернативи для Німеччини".

Читайте також: США запровадили санкції проти глави ПВК "Вагнер" у Малі

Участь Бундесверу в місії ООН у Малі

29 червня 2022 року у Нью-Йорку Рада Безпеки ООН подовжила миротворчу місію Minusma у Малі ще на рік. Тринадцять із 15 членів органу ООН проголосували "за" - Китай та Росія утрималися.

Наприкінці травня того року, після переговорів міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) у Малі, уряд та парламент ФРН вирішили подовжити участь Бундесверу у складі цієї місії. Однак, у серпні ФРН заявила, що призупинила її.

Після двох переворотів у 2020 і 2021 роках Малі керує військова хунта, задекларована мета якої - виведення західних військ. Натомість малійський режим увів до країни найманців з російського угруповання "Вагнер", бійців якої в Малі називають військовими радниками. У столиці Малі Бамако тисячі людей вчора знову вийшли на демонстрацію за виведення військ ООН.

15 серпня 2022 року останній французький солдат також залишив Малі. Місія Бундесверу, що розпочалася у 2013 році, вважається однією з найчисленніших.

Читайте також: Російські найманці винні у масовому вбивстві в Малі - ООН

Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Будівля медзакладу в Дніпрі після влучання ракети 26 травня

Ракетний удар по Дніпру: двоє загиблих, понад 20 поранених

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Зорькін та Путін шукають Україну на карті XVII століття, 23 травня 2023

Урок для Путіна: Україна на старовинних європейських картах

Урок для Путіна: Україна на старовинних європейських картах

Історія22 год. тому
Секретар РНБО України Олексій Данілов

"Україна - форпост між російською ордою і країнами НАТО"

"Україна - форпост між російською ордою і країнами НАТО"

Конфлікти23 год. тому
Туреччина готується до другого туру виборів

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Другий тур виборів у Туреччині: Ердоган проти Кілічдароглу

Політика6 хв. тому
external

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Вологий "щит", що захищає від пожеж

Технології2 год. тому00:58 хв.
Квіти та записки біля входу на територію навколо вілли Тіни Тернер

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Швейцарія прощається з Тіною Тернер. Репортаж із Кюснахту

Музика4 год. тому
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч) і президент Румунії Клаус Йоганніс потискають руки на тлі сходів у Бухаресті 24 травня 2023 року

Як війна РФ проти України зміцнює відносини ФРН і Румунії

Як війна РФ проти України зміцнює відносини ФРН і Румунії

Політика8 год. тому
На головну сторінку