Місію Бундесверу в Малі подовжили востаннє

Бундестаг подовжив миротворчу місію Бундесверу в Малі востаннє на один рік. Вона триває вже десять років.

Участь Німеччини в місії ООН Minusma у Малі завершиться наприкінці травня 2024 року, до цього часу у ній братимуть участь до 1400 військових Бундесверу. Таке рішення у п'ятницю, 26 травня, ухвалив Бундестаг.

Проти цього рішення голосували депутати фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціально союзів, а також Ліві та депутати "Альтернативи для Німеччини".

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Участь Бундесверу в місії ООН у Малі

29 червня 2022 року у Нью-Йорку Рада Безпеки ООН подовжила миротворчу місію Minusma у Малі ще на рік. Тринадцять із 15 членів органу ООН проголосували "за" - Китай та Росія утрималися.

Наприкінці травня того року, після переговорів міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) у Малі, уряд та парламент ФРН вирішили подовжити участь Бундесверу у складі цієї місії. Однак, у серпні ФРН заявила, що призупинила її.

Після двох переворотів у 2020 і 2021 роках Малі керує військова хунта, задекларована мета якої - виведення західних військ. Натомість малійський режим увів до країни найманців з російського угруповання "Вагнер", бійців якої в Малі називають військовими радниками. У столиці Малі Бамако тисячі людей вчора знову вийшли на демонстрацію за виведення військ ООН.

15 серпня 2022 року останній французький солдат також залишив Малі. Місія Бундесверу, що розпочалася у 2013 році, вважається однією з найчисленніших.

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