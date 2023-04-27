Витік Пентагону: США, може, шпигують за міноборони Німеччини

Один із імовірних секретних документів США, "злитих" у мережу, свідчить про те, що американська розвідка шпигувала за міністерством оборони Німеччини. Про це повідомили в четвер, 27 квітня, німецькі тижневик Die Zeit і редакція тележурналу Kontraste каналу ARD, які отримали до нього доступ.

У короткому повідомленні, яке, як припускають журналісти, з великою ймовірністю походить від джерела в американській розвідці, повідомляється про зустріч представників німецького міноборони з делегацією збройних сил Китаю 20 лютого в Берліні. У документі зазначається, що "міністерство оборони Німеччини відмовляється від поглиблення співпраці з Китайською Народною Республікою доти, доки Китай не стане відкритішим і прозорішим".

Факт цієї зустрічі підтвердили урядові джерела в Берліні. За їхніми даними, вона проходила в рамках звичайної військової дипломатії в координації з іншими відомствами уряду. Як стверджується, німецька сторона дійсно дала зрозуміти, що очікує від Пекіна більшої прозорості, перш ніж піти на поглиблення співпраці.

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Проаналізувавши документ, який через певний час після публікації був видалений з мережі, журналісти визнали його справжнім і, щоби підтвердити це, звернулися до урядових органів США. Однак відповіді на запит, надісланий координатору розвідки США, поки що не надійшло.

Про оприлюднення секретних документів, імовірно підготовлених американськими спецслужбами, стало відомо 7 квітня. Йдеться про сфотографовані документи та своєрідні інформаційні дайджести, які спецслужби зазвичай готують для різних внутрішніх нарад. Крім того, частина документів, судячи з усього, була складена в армійських структурах США.

У наймасштабнішому за останні роки витоку секретних даних розвідки і міноборони США (Пентагон) звинувачують 21-річного рядового Військово-повітряних сил Національної гвардії Джека Тейшейру, який публікував їх у закритому чаті на популярній у геймерів платформі Discord. Тейшейру затримали 13 квітня.

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