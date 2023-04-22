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ПолітикаСполучені Штати Америки

Секретні матеріали США почали зливати в лютому 2022 - NYT

Віталій Кропман
27 хв. тому

Підозрюваний у витоці таємних документів американської розвідки Джек Тейшейра почав публікувати їх у мережі через два дні після нападу Росії на Україну в групі для 600 людей, дізналось The New York Times.

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Перші публікації секретних матеріалів американської розвідки з'явилися в мережі ще в лютому 2022 року - набагато раніше, ніж було відомо досі, та були доступні для ознайомлення близько 600 людям - значно більшій кількості, ніж спершу повідомлялося. Про це дізналися журналісти американського видання The New York Times (NYT).

Як ідеться у статті, опублікованій в ніч на суботу, 22 квітня, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну користувач соціальної платформи Discord для геймерів, чий профіль збігається з профілем підозрюваного у витоці секретних документів, розмістив секретні розвідувальні дані про воєнні дії у чат-групі для близько 600 учасників. 

Судячи з усього, перший "злив" відбувся протягом 48 годин після нападу. "Бачив звіт Пентагону, в якому йдеться про те, що для вторгнення використовується приблизно третина сил", - написав користувач. Очевидно, бажаючи справити враження на інших учасників групи, які поставили під сумнів його аналіз, він вказав: "У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Переваги служби в розвідувальному підрозділі Військово-повітряних сил США".

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Подальші повідомлення містили оновлення інформації про розвиток подій на полі бою, кількість жертв серед російських та українських військовослужбовців, надання Україні військової допомоги різними країнами. 

Серед них була, наприклад, інформація Агентства національної безпеки США про запланований відступ РФ від Києва. "Трохи "великих" новин. Може бути заплановане відведення військ на захід від Києва, як і у всіх інших місцях", - ішлося в повідомленні від 27 березня 2022 року. Два дні потому російські посадовці оголосили, що відводять війська від української столиці.

13 квітня у зв'язку з витоком таємних даних у США заарештували військовослужбовця Національної гвардії ВПС Джека Тейшейру. На той момент ішлося про підозру в публікації ним з жовтня 2022 року документів у закритій групі в Discord для близько 50 членів. 

Як адвокат Тейшейри, так і представники Федерального бюро розслідувань і міністерства юстиції США відмовились коментувати останні викриття NYT.

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