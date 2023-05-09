Пригожин заявив, що з позицій в Бахмуті втекла бригада МО РФ

Засновник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин знову поскаржився на відсутність боєприпасів і повідомив, що 9 травня з плацдарму в Бахмуті втекла бригада міноборони РФ.

Засновник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер"Євген Пригожин знову поскаржився на відсутність боєприпасів, звинуватив окремих військових керівників РФ у зраді та повідомив, що один із підрозділів збройних сил РФ у вівторок, 9 травня, залишив свої позиції в районі Бахмута Донецької області.

"Сьогодні один із підрозділів міністерства оборони РФ втік з одного з наших флангів, кинувши позиції. Втекли всі й оголили фронт завширшки майже два кілометри і глибиною 500 метрів. Добре, ми його заблокували абияк", - розповів він у відеозаписі, поширеному його пресслужбою.

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Пригожин уточнив, що позиції залишила 72-га бригада міноборони РФ. За його словами, російські військові залишили стратегічний плацдарм, де загинули близько 500 найманців ПВК "Вагнер". "Вони просто взяли і втекли", - сказав Пригожин, не уточнивши при цьому, про яку ділянку фронту йдеться.

Відсутність боєприпасів

За словами Пригожина, ЗСУ "рвуть фланги" на Бахмутському напрямку, проводять перегрупування на Запорізькому і найближчим часом почнуть контрнаступ.

Пригожин також заявив у відеозаписі, що міноборони РФ так і не надало його ПВК обіцяних боєприпасів. За його словами, 8 травня в міністерстві відбулася нарада, на якій вирішили, що "Вагнер" отримає лише 10 відсотків від того, що запитували.

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Євген Пригожин пообіцяв, що ПВК "Вагнер" не піде з Бахмута ще кілька днів і все ще сподівається отримати обіцяні боєприпаси. Він також стверджує, що міноборони погрожувало найманцям звинуваченнями в держзраді у разі залишення Бахмута.

Конфлікт Пригожина з міністерством оборони РФ

Формування ПВК "Вагнер" складають основу російських сил у боях у Бахмуті. У міноборони РФ неодноразово заявляли, що підтримку штурмовим загонам бойовиків надають десантні війська.

Євген Пригожин уже не раз публічно конфліктував із міноборони РФ через постачання боєприпасів. 5 травня він опублікував відео на тлі вбитих найманців, у якому нецензурно лаявся на адресу керівництва міноборони РФ, вимагаючи надати угрупованню снаряди.

Потім він заявив, що ПВК піде з Бахмута 10 травня. Через кілька днів, 7 травня, міноборони, за словами Пригожина, пообіцяло надати "Вагнеру" стільки боєприпасів, "скільки потрібно для продовження бойових дій".