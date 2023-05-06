ПВК "Вагнер" у Бахмуті можуть змінити "кадирівці" - Пригожин

Євген Пригожин просить міноборони РФ замінити "вагнерівців" у Бахмуті підрозділами, що підпорядковуються Рамзану Кадирову. Раніше очільник Чечні сам запропонував провести таку ротацію.

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин просить міністра оборони Росії Сергія Шойгу передати позиції "вагнерівців" в окупованій частині Бахмута на Донеччині підрозділам батальйону "Ахмат", який підпорядковується очільнику Чечні Рамзану Кадирову. Лист на ім'я Шойгу у суботу, 6 травня, оприлюднила в Telegram пресслужба Пригожина.

Відповідну ротацію очільник ПВК "Вагнер" просить здійснити до 0:00 10 травня. "Я вже зв'язуюсь з його (Кадирова - Ред.) представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно", - заявив Пригожин.

Кадиров зголосився поміняти "старшого брата Пригожина"

Напередодні Пригожин нецензурно вилаяв російське військове керівництво і заявив про намір відвести "вагнерівців" з позицій в Бахмутідо 10 травня через "снарядний голод".

Після цього Кадиров оприлюднив звернення до Пригожина, Шойгу і начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова в якому заявив, що йому "неприємно", що військове керівництво ігнорує ватажка ПВК "Вагнер".

"Якщо піде старший брат Пригожин та "Вагнер", то генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Артемівську прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат". Якщо сценарій все ж таки буде таким, то наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто. Це питання кількох годин", - написав він в Telegram.

В Україні сумніваються у відведенні "вагнерівців"

Коментуючи заяви Пригожина, представники головного управління розвідки міністерства оборони України та Збройних сил України зазначили, що не бачать ознак того, що ПВК "Вагнер" планує покинути Бахмут. Українські військові пояснюють ці заяви внутрішньою боротьбою в РФ і великими втратами серед найманців.

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