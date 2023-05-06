ПВК "Вагнер" у Бахмуті можуть змінити "кадирівці" - Пригожин
Степан Смишляєв
10 хв. тому
Євген Пригожин просить міноборони РФ замінити "вагнерівців" у Бахмуті підрозділами, що підпорядковуються Рамзану Кадирову. Раніше очільник Чечні сам запропонував провести таку ротацію.
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Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин просить міністра оборони Росії Сергія Шойгу передати позиції "вагнерівців" в окупованій частині Бахмута на Донеччині підрозділам батальйону "Ахмат", який підпорядковується очільнику Чечні Рамзану Кадирову. Лист на ім'я Шойгу у суботу, 6 травня, оприлюднила в Telegram пресслужба Пригожина.
Відповідну ротацію очільник ПВК "Вагнер" просить здійснити до 0:00 10 травня. "Я вже зв'язуюсь з його (Кадирова - Ред.) представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно", - заявив Пригожин.
Кадиров зголосився поміняти "старшого брата Пригожина"
Після цього Кадиров оприлюднив звернення до Пригожина, Шойгу і начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова в якому заявив, що йому "неприємно", що військове керівництво ігнорує ватажка ПВК "Вагнер".
"Якщо піде старший брат Пригожин та "Вагнер", то генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Артемівську прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат". Якщо сценарій все ж таки буде таким, то наші бійці вже готові висунутись і зайняти місто. Це питання кількох годин", - написав він в Telegram.