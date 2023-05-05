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Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин
Керівник ПВК "Вагнер" Євген ПригожинФото: Handout/TELEGRAM/@concordgroup_official/AFP
КонфліктиУкраїна

Пригожин заявив про відвід ПВК "Вагнер" з Бахмута

Степан Смишляєв
30 хв. тому

Глава російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин нецензурно вилаяв військове керівництво РФ і заявив, що "вагнерівці" вийдуть 10 травня з Бахмута. Він пояснив це тим, що їм не дають боєприпасів.

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Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 10 травня "залишки" ПВК "передадуть" свої позиції підрозділам міністерства оборони Росії в Бахмуті Донецької області та відійдуть у тилові табори, аби "зализати рани".

"Я виводжу підрозділи ПВК "Вагнер" з Бахмута, тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель", - йдеться у зверненні Пригожина, оприлюдненому у п'ятницю, 5 травня, його пресслужбою в Telegram.

Кількома годинам раніше пресслужба Пригожина оприлюднила відео, на якому він на тлі кількох десятків тіл людей, які, за його словами, є загиблими "вагнерівцями", нецензурно лає російське військове керівництво.

Він звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова у тому, що ПВК не отримує достатньої кількості боєприпасів.

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Історія участі ПВК "Вагнер" у вторгненні РФ в Україну

У зверненні Пригожин також виклав інформацію про окремі епізоди участі "вагнерівців" у вторгненні Росії в Україну. За його твердженням, найманці "отримали запрошення" взяти участь у війні 16 березня 2022 року, а долучилися до неї 19 березня.

Він також стверджує, що саме ПВК окупувала Попасну на Луганщині у травні 2022 року та перешкоджала контрнаступу Збройних сил України у Луганській області восени 2022 року.

Крім того, Пригожин заявив, що Бахмут планували захопити до 9 травня 2023 року.

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У Кремлі не коментують рішення "Вагнера"

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що бачив інформацію про рішення Пригожина, однак відмовився її коментувати, посилаючись на те, що вона стосується перебігу війни.

Про те, що ПВК "Вагнер" не отримує достатньої кількості боєприпасів, його ватажок почав заявляти ще взимку. Він також звинувачував військове керівництво РФ у некомпетентності та навіть закидав командуванню "державну зраду" через те, що його бойовиків не забезпечують боєприпасами.

Міноборони РФ відкинуло звинувачення Пригожина, заявивши, що подібні заяви "абсолютно не відповідають дійсності".

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Битва за Бахмут: нічні операції ЗСУ

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Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин

Пригожин заявив про відвід ПВК "Вагнер" з Бахмута

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