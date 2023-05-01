США: Втрати РФ біля Бахмута становлять 20 тисяч військових

Росія втратила з грудня 100 тисяч військових на Донбасі, з них 20 тисяч - загиблих, повідомив Джон Кірбі. Нові цифри свідчать про те, що втрати Росії різко зросли за останні місяці.

Лише з грудня 2022 року Росія зазнала 100 тисяч втрат, у тому числі понад 20 тисяч загиблими, на сході України, де найзапекліші бої точаться навколо Бахмута. Про це повідомив у понеділок, 1 травня, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

Оцінка США базується на нещодавно розсекречених даних американської розвідки. Однак Кірбі не деталізував, як саме розвідка отримала наведені дані.

Майже половина загиблих з грудня - це найманці із ПВК "Вагнер", багато з них - колишні ув'язнені, вказав Кірбі. Водночас він відмовився повідомити, скільки українських військовослужбовців було вбито або поранено в ході бойових дій.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у листопаді заявляв, що як РФ, так і Україна за перші вісім місяців війни втратили по 100 тисяч вбитих і поранених військових.

За даними генштабу ЗСУ, станом на 1 травня втрати противника складають понад 190 тисяч.

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