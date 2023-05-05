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Офіс приватної військової компанії "Вагнер" у Санкт-Петербурзі в РФ.
Представники ГУР, ЗСУ та міністерства оборони України не бачать ознак того, що ПВК "Вагнер" планує вийти з Бахмута. Фото: Igor Russak/REUTERS
КонфліктиУкраїна

В Україні не довіряють заяві "Вагнера" про вихід з Бахмута

Степан Смишляєв
2 год. тому

Представники ГУР, ЗСУ та міноборони України не бачать ознак того, що ПВК "Вагнер" планує покинути Бахмут. Українські військові пояснюють заяви Євгена Пригожина внутрішньою боротьбою в РФ і великими втратами.

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У Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України вважають неправдивою заяву ватажка приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина про плани виведення російських найманців з Бахмута Донецької області через "брак боєприпасів", зроблену в п'ятницю, 5 травня.  

"Пригожин не буде виводити "вагнерівців" з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку - захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", - прокоментував представник ГУР Андрій Черняк виданню "РБК-Україна".

ЗСУ: У "Вагнера" закінчуються не снаряди, а люди

Своєю чергою речник Східного угруповання військ Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Череватий висловив думку, що причина заяви Пригожина - не в "снарядному голоді", а у внутрішньому протистоянні в російському військовому керівництві та в браку людських ресурсів.

За його словами, міноборони РФ не відправляє "вагнерівцям" підмогу в такій кількості, як їм хотілося б. "Відтак вони шукають причини, щоб піти", - сказав він в коментарі українській редакції ВВС.

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Міноборони: "Вагнерівців" стягують на Бахмутський напрям

У ГУР зауважили, що наразі не фіксують жодного відведення військ у районі Бахмута. Череватий також зауважив, що інтенсивність боїв не спадає. "Я думаю, вони і далі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня", - сказав він.

Своєю чергою заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що російських найманців навпаки стягують на Бахмутський напрям.

"Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля виконання цієї задачі вони стягують "вагнерівців" з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку", - написала вона в Telegram і додала, що українські військові не дають окупантам прорвати оборону, а артилеристи знищують місця зберігання боєприпасів ПВК "Вагнер".

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Битва за Бахмут: нічні операції ЗСУ

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