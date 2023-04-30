ЗСУ: Ситуація в Бахмуті повністю контролюється генштабом

ЗСУ не дають військам РФ відрізати "дорогу життя" до Бахмута, якою надходить забезпечення для українських військових та цивільних, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

У Бахмуті тривають важкі бої, утім ситуація повністю контролюється Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ). Про це у коментарі ZN.UA у суботу, 29 квітня, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Серед українських військовослужбовців "немає ніякої паніки чи неконтрольованості", додав він.

"Всі діють згідно з визначеними наперед сценаріями. Ситуація повністю контролюється генштабом, плюс ми бачимо всі наміри противника та упереджуємо їх вогнем. Все це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі", - сказав він.

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ЗСУ контролюють "дорогу життя" - Череватий

За словами Череватого, силам РФ не вдалося відрізати так звану "дорогу життя" з Часового Яру до Бахмута, якою надходять озброєння, медикаменти та інші необхідні речі для військових та цивільних. Але російські військові вже кілька тижнів заявляють про її захоплення і про те, що встановили постійний вогневий контроль над цією дорогою, зазначив він.

"Так, там дійсно складно, адже їхні (сил РФ - Ред.) спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам "обрізати" нашу логістику", - сказав Череватий.

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ISW: Пригожин пригрозив вивести ПВК "Вагенр" з Бахмута

Водночас, власник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин пригрозив вивести своїх найманців з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть ПВК більше боєприпасів, йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW.)

Напередодні в інтерв'ю так званому "військовому блогеру", пов'язаному з Кремлем, Пригожин заявив, що його найманці і надалі намагатимуться захопити місто, але будуть вимушені "організовано відійти або залишитися і померти", якщо ситуація із забезпеченням не покращиться негайно, йдеться в аналізі.

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Аналітики ISW також звернули увагу на те, що Пригожин надалі намагається переконати Кремль перейти до оборони на сході України. Він стверджував, що контрнаступ ЗСУ може початися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до цього.

Такі заяви Пригожина можуть свідчити, що він побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута вразливі до контратак ЗСУ, підсумовують в ISW.