Бєлоусов, Шойгу, Патрушев, Герасимов: новий пазл Путіна

Головною зміною в силовому апараті Росії став прихід Андрія Бєлоусова на посаду глави міноборони. Що ще змінюється, а що поки що - ні: оцінки перестановок західними експертами.

На відставку Сергія Шойгу з посади російського міністра оборони очікував багато хто, але, мабуть, ніхто не міг передбачити точно, яке місце в керівництві країни йому нададуть і куди відправиться Микола Патрушев. Вранці 14 травня остання частина пазла склалася: Кремль оголосив, що Микола Патрушев, який залишив посаду секретаря Ради безпеки, переходить у статус помічника президента, ну, а далі вже відоме - Радбез замість Патрушева очолить Шойгу, а його місце в міноборони РФ посяде економіст і колишній віцепрем'єр Андрій Бєлоусов. Призначення Бєлоусова главою оборонного відомства багатьом західним аналітикам здалося логічним політичним ходом, у якому багато хто побачив насамперед сигнал, що Путін налаштований вести тривалу війну проти України.

Глава міноборони, а точніше "міністр воєнної економіки"

Для початку варто правильно оцінити ту роль, яка відводиться новому міністру оборони в Росії, зауважив Марк Галеотті, британський історик і публіцист. Він нагадав, що і Шойгу, і його попередник Анатолій Сердюков не були військовими. "Міністр оборони, особливо під час війни, по суті, адміністратор, чиє завдання - забезпечити армію людьми і технікою, які їй необхідні. У цьому контексті Бєлоусов - несподіваний, але логічний вибір", - написав в аналізі для газети The Spectator Галеотті.

Призначення Бєлоусова "зроблено з метою подальшого переходу російської економіки на військові рейки, і означає, що війна запланована надовго", - впевнена Сабіне Фішер (Sabine Fischer), старша наукова співробітниця дослідницького інституту SWP і виконавча директорка Німецької асоціації з досліджень Східної Європи (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde). "Міністром воєнної економіки" назвав Бєлоусова експерт Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Ніко Ланґе (Nico Lange). З ними згоден і Галеотті, який вважає, що перспективи швидко закінчити війну проти України і припинити конфронтацію із Заходом не проглядаються, і досвід Бєлоусова стане в пригоді для того, щоб "зробити економіку Росії фактично економікою воєнного часу".

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Війна - надовго. Бєлоусов теж - надовго? Не факт

Хоча багато хто впевнений, що призначення Бєлоусова - знак підготовки до ще більш тривалої війни з Україною, окремі експерти не впевнені, що особисто Бєлоусов надовго залишиться в цьому кріслі. "Бєлоусов - це надовго? Моя інтуїтивна реакція (я буду її регулярно перевіряти) - сказати, що ні", - написала в мережі X (екс-Twitter) Дара Массікот, старша наукова співробітниця дослідницького центру RAND, що займається питаннями оборони і безпеки Росії. З приходом нового міністра, за її прогнозом, у відомстві слід очікувати "чисток" від деяких заступників, організаційних змін, аудиту. Бєлоусову довірять проводити великі зміни в оборонній економіці, створювати новий десятирічний план з переозброєння російської армії, який має бути представлений на початку 2025 року, і відсутність зв'язків та історії стосунків з оборонним відомством лише допоможе йому, вважає Массікот.

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"Зараз такий вибір багатьом здається логічним, але це скоріше експеримент: Бєлоусову ще тільки належить виправдати своє призначення, з огляду на те, що у ВПК йому тепер доведеться відповідати не стільки за пропозицію, скільки за попит", - написала у статті для Центру Карнегі глава аналітичної компанії R. Politik Тетяна Станова, налаштована значно обережніше щодо перспектив Бєлоусова на новій посаді. Зміни в уряді загалом і призначення Бєлоусова - це, з одного боку, підтвердження, що загалом Путін оцінює керівний апарат країни як стабільний і задовільний, а, з іншого, - це вираження його бажання "прагматичнішого, некорумпованішого та професійнішого підходу до потреб армії". Але цей експеримент (із призначенням Бєлоусова. - Ред.) абсолютно не обов'язково спрацює", пише Станова.

Міф про "вежі Кремля"

"З економістом, який перейняв міністерство оборони, і колишнім міністром, якому віддали дорадчу роль, технократи на підйомі. Мета - не мир, а більш ефективна війна", - пише Галеотті. Зміцненням технократів в уряді Росії вважає призначення Бєлоусова і берлінський політолог Олексій Юсупов, який оцінює перестановки в кабінеті міністрів як дуже консервативні. "Структура уряду залишається, система не перебудовується під війну", - написав Олексій Юсупов у своєму акаунті в мережі X.

Несподівані перестановки: Бєлоусов (у центрі) - голова міноборони РФ, Патрушев (праворуч) - помічник президента РФ Фото: Grigory Sysoev/SNA/IMAGO

Своєю чергою Яніс Клуґе (Janis Kluge) зі SWP вважає, що призначенням Бєлоусова на посаду міністра оборони Путін остаточно показав, що колишній погляд на російську еліту як на "вежі Кремля" із силовиків і технократів застарів. "Ми можемо офіційно поховати модель російської еліти під назвою "технократи проти силовиків", - написав він у мережі X. З ним погодилася і Сабіне Фішер, додавши, що саме визначення "технократ", як вона висловилася, "втратило сенс".

Шойгу - відставка "нагору", а Патрушева просто понижено?

Більшість західних аналітиків упевнена: заміна Шойгу назріла, і Путін, на думку Дари Массікот, зробив її максимально "м'яко" і "шанобливо". Станова впевнена, що відставку Шойгу не можна було робити "занадто принизливою", інакше вона "стала б приводом для потужної хвилі критики міністра, який іде, та обговорення слабких місць армії, що неприпустимо в умовах війни". Радбез - формально слабкий держорган, звертають увагу експерти, і впливовим його може зробити тільки його керівник, як це вдалося попереднику Шойгу Патрушеву "за рахунок хитрих бюрократичних маневрів", як зауважив Галеотті.

Шойгу до посади секретаря Радбезу додали додаткових функцій, пише Станова, наприклад, він став заступником Володимира Путіна у Військово-промисловій комісії, а також куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, вивівши цю службу із зони відповідальності міноборони. Але це, на її думку, лише "компенсація за втрату посади міністра". Стати другим Патрушевим Шойгу не вдасться, впевнена Тетяна Станова. На її думку, колишній очільник міноборони не має ні зв'язків із ФСБ, як його попередник у Радбезі, ні вміння "формулювати ідеологічний контур системи, зовнішньої політики і війни", зате встиг за останні два роки стати "найтоксичнішою фігурою в російському керівництві".

А що ж Микола Патрушев? Очікування Станової і Галеотті, що спеціально під Патрушева створять новий держорган, не виправдалися. Відведена йому роль помічника президента досі мала простір для інтерпретації цієї позиції самим президентом, каже Галеотті. Він нагадав, що в минулому деякі з помічників були ледь помітні, інші ж, як Володимир Мединський, отримували важливі доручення від президента. Путін може вибрати, "чи дати йому (Патрушеву. - Ред.) просто певний статус як лояльному соратникові, якому відведуть час на спілкування з босом, чи дозволять бути радником і представником", чи і те, і інше, припустив Галеотті. "Микола Патрушев отримав, нарешті, призначення, але набагато скромніше, ніж багато хто припускав", - прокоментувала Станова у своєму Telegram-каналі.

З урахуванням того, що ще одним помічником президента РФ призначено колишнього офіцера його охорони, губернатора Тульської області Олексія Дюміна, напрошується висновок, що "Путін посилює своє особисте оточення", зауважив Галеотті в мережі X, - "на шляху до подальшої "царифікації" режиму".

Герасимова мають поміняти. Але як скоро?

Зі звільненням Шойгу багато експертів на Заході очікують не тільки подальших "чисток", як уже було у випадку із заступником міністра Тимуром Івановим і начальником управління кадрів міноборони Юрієм Кузнєцовим, а й, рано чи пізно, заміни начальника генштабу Валерія Герасимова.

Валерій Герасимов, начальник генштабу міноборони РФ Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/via REUTERS

На відміну від адміністративної функції міністра, "генерал Герасимов, якого багато зневажають, - командувач армією, який відповідає за військове планування та операції, і саме він безпосередньо доповідає головнокомандувачу, президенту", нагадує Марк Галеотті. Зазвичай новий міністр приводить і нового голову генштабу, зауважує він. "Тож це може статися, щойно він освоїться в новому кріслі", - припустив Галеотті. "Досі зміна міністра оборони вела до зміни начальника генштабу. Цікаво, чи втратить і Герасимов свою посаду", - написала Марґарете Кляйн (Margarete Klein), експертка берлінського фонду "Наука і політика" (SWP). "Пєсков сказав, що він залишиться і що жодних рішень щодо цього "поки що" не було. Це (мимовільний) індикатор змін", - написала в мережі X Дара Массікот.

Зі звільненням Шойгу можуть покращитися перспективи деяких воєначальників, які потрапили в опалу, як-от генерал Сергій Суровікін або генерал Михайло Теплинський, зазначили експерти. "Це може бути поганою новиною для України, тому що є низка потенційних кандидатів у резерві, які, ймовірно, робили б роботу краще", - упевнений Галеотті.