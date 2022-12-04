В РФ намагалися мобілізувати сина вбитого перебіжчика з ФСБ

Литвиненко-молодший з 2000 року живе у Лондоні, але в середині жовтня до його квартири у Москві прийшли співробітники військкомату, щоби мобілізувати на війну проти України.

У Росії намагалися мобілізувати на війну проти України Анатолія Литвиненка - сина колишнього співробітника Комітету державної безпеки СРСР (КДБ) і Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Олександра Литвиненка, вбитого в Лондоні у 2006 році. Про це сам Литвиненко-молодший написав у колонці для видання The Guardian 3 грудня.

Співробітники військового комісаріату прийшли до квартири, де зареєстрований Литвиненко, у середині жовтня. Двері їм відчинили друзі родини, оскільки сам Литвиненко не живе в Росії вже 20 років. Він переїхав до Великобританії, де його батькові у 2000 році надали політичний притулок.

Втеча Литвиненка-старшого до Лондона

Олександр Литвиненко втік до Великобританії та попросив там політичний притулок у 2000 році. У 1998 році, ще перебуваючи в Росії, він з кількома товаришами по службі розповів на пресконференції, що отримав завдання вбити впливового російського олігарха і політика Бориса Березовського. Після цього Литвиненка звільнили з ФСБ і неодноразово заарештовували.

З 2004 року Литвиненко співпрацював з британською та іспанською розвідками, передаючи відомості про російську мафію в Європі та її зв'язки з російськими чиновниками. Разом з істориком Юрієм Фельштинським він також випустив книгу "ФСБ підриває Росію", в якій стверджував, що вибухи житлових будинків у 1999 році були організовані ФСБ з метою виправдати війну у Чечні та привести до влади Володимира Путіна.

Отруєння Литвиненка-старшого

У листопаді 2006 року Литвиненка вбили в Лондоні. За версією слідства, він був отруєний радіоактивною речовиною полоній-210, доданою до його чаю. Британський суд дійшов висновку, що Литвиненка отруїли колишній працівник російських спецслужб Андрій Луговий та підприємець Дмитро Ковтун. Розвідувальні служби країни заявили, що отруєння має всі ознаки "вбивства, спонсорованого державою".

У січні 2016 року в Лондоні оголосили результати публічного розслідування у справі про вбивство Литвиненка. Суддя Роберт Овен тоді заявив, що воно, "ймовірно, було схвалене" президентом РФ Володимиром Путіним і директором ФСБ Миколою Патрушевим. У Кремлі завжди заперечували причетність до вбивства.

У вересні 2021 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію винною в отруєнні Литвиненка і підтвердив, що вбивство було скоєне Луговим і Ковтуном.

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