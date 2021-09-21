Росія відповідальна за вбивство Олександра Литвиненка - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав Росію винною в отруєнні ексспівробітника ФСБ РФ Олександра Литвиненка у Великобританії в 2006 році з застосуванням радіоактивного ізотопу полоній-210. Немає сумнівів у тому, що вбивство скоєно російськими громадянами Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном, заявив суд у Страсбурзі у вівторок, 21 вересня.

"Спланована і складна операція з отримання рідкісної смертельної отрути, поїздки двох осіб, а також неодноразові і наполегливі спроби отруєння вказують на те, що Литвиненко був метою операції", - зазначається в заяві ЄСПЛ.

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Крім того, на думку ЄСПЛ, є вагомі докази того, що злочинці діяли від імені російської влади. У Москви була можливість спростувати висновки британського слідства, але російська влада не вжила серйозних спроб надати інформацію, яка б свідчила про помилковість версії Лондона, вказав далі Страсбурзький суд.

Позов вдови Литвиненка в ЄСПЛ

Марина Литвиненко подала в ЄСПЛ позов проти Росії в листопаді 2020 року. Вона зажадала від Москви компенсації у розмірі 3,5 мільйона євро за отруєння її чоловіка радіоактивною речовиною.

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"Минуло майже 14 років відтоді, як убили мого чоловіка. Нам довелося боротися, щоб домогтися публічного розслідування. Знадобилося багато часу, щоб довести цю справу до суду. Це був злочин, замовлений державою. Зараз ми говоримо не тільки про отруєння мого чоловіка, а й Сергія та Юлії Скрипалів, а також лідера російської опозиції Олексія Навального. Це була хімічна зброя, заборонена зброя знищення", - прокоментувала Марина Литвиненко ситуацію британському виданню The Guardian.

Вбивство критика Путіна

Ексспівробітник ФСБ Олександр Литвиненко, який отримав політичний притулок у Великобританії в 2006 році, помер в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм-210 після того, як випив чай ​​у лондонському готелі "Міленіум". Британські слідчі встановили, що до цього злочину причетні нинішній депутат Держдуми Андрій Луговий і підприємець Дмитро Ковтун.

У січні 2016 року британські слідчі надали звіт про своє розслідування, згідно з яким вбивство 43-річного Литвиненка, "ймовірно, було схвалено" Володимиром Путіним, а безпосередніми виконавцями стали Луговий і Ковтун. Російська влада заперечували причетність до злочину. Отруєння Литвиненка стало причиною серйозного ускладнення відносин Великобританії та Росії.