ГУР: Росія передала ХАМАСу трофейну зброю з України

Росія використовує напад палестинського ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль для дискредитації України, зокрема, поширення фейків про нібито продаж українською стороною терористам західної зброї, повідомило у понеділок, 9 жовтня, головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України у Telegram.

За даними українських розвідників, головне управління генерального штабу збройних сил РФ (раніше відоме як Головне розвідувальне управління, ГРУ) передало ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні зброю, виготовлену в США та державах Європейського Союзу.

"Наступним кроком, за планом росіян, мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажі західної зброї для терористів на регулярній основі", - зазначають у ГУР.

За даними українських розвідників, надалі в рамках дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" і "розслідувань" у західних ЗМІ.

"Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви. Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", - наголошують у ГУР.

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Влада РФ почала розповідати про "зброю з України"

Невдовзі після оприлюднення українською розвідкою цих застережень заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв поширив у Telegram допис з відповідними наративами.

Він заявив, що зброя, раніше передана Україні, "активно застосовується в Ізраїлі". "Далі вона, як і зброя, залишена американськими втікачами в Афгані, буде безконтрольно використовуватися у всіх гарячих точках", - написав Медведєв.

Також посадовець "спрогнозував", що "далі буде лише гірше", а на чорному ринку з'являться "ракети, танки, а невдовзі й літаки з Києва".

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В США теж попереджали про активізацію пропаганди РФ

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав, що напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль використовується Москвою для проведення інформаційної кампанії з метою знизити підтримку Сполучених Штатів та інших союзників України.

Зокрема аналітики зауважували, що в Росії звинуватили Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України і заявили, що міжнародне співтовариство нібито незабаром перестане звертати увагу на Україну.

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