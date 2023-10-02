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Боррель: ЄС і Україна повинні боротися з дезінформацією РФ

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2023 р.

Війна Росії проти України супроводжується масованими гібридними атаками, включно з пропагандою і дезінформацією, заявив глава дипломатії ЄС у Києві.

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Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель Фото: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/picture alliance

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у неділю, 1 жовтня, відвідав у Києві Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при уряді України. Під час візиту він наголосив на важливості боротьби з російською дезінформацією, яку ця організація веде.

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"Агресія Росії проти України супроводжується масованими гібридними атаками, що означає пропаганду, маніпулювання інформацією, кампанії з дезінформації та кібератаки", - заявив Боррель. За його словами, у такий спосіб РФ "намагається зняти з себе відповідальність за війну, заперечуючи окупацію, анексії, звірства, звинувачуючи інших у наслідках продовольчої й енергетичної криз і намагаючись примусити світ повірити, що та ж сама сила, яка блокує експорт зерна з українських портів, невинувата в голоді".

Використовуючи ті самі прийоми, Росія, на думку глави дипломатії ЄС, також намагається підірвати міжнародну підтримку України. У РФ прагнуть зробити так, щоб європейці вважали, що ця війна не має до них жодного стосунку, переконаний Боррель.

Боротьба з дезінформацією - пріоритет для ЄС

Боротьба проти перекручених наративів, на думку Борреля, не є чимось новим. Таке уже траплялось під час "холодної війни", а останнім часом - після анексії Криму.

"Ми повинні протистояти цій гібридній війні і, зокрема, боротися з дезінформацією. Це має високий пріоритет для Євросоюзу та України. Ми маємо виграти цю битву, бо йдеться не тільки про територію, а й про свідомість людей", - підсумував Боррель.

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