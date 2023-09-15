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Майже 800 мільйонам людей бракує їжі - ООН

Степан Смишляєв
15 вересня 2023 р.

Від нестачі продовольства страждає кожна десята людина на Землі, свідчать дані Всесвітньої продовольчої програми. Ситуація погіршується, зокрема, через наслідки пандемії COVID-19 та війну РФ проти Україні.

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Мішок з зерном
Від браку продовольства страждає близько 10 відсотків населення ЗемліФото: FEISAL OMAR/REUTERS

10 відсотків населення Землі - близько 783 мільйона людей в 79 країнах - щодня потерпають від браку продовольства, наголосила виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Організації Об'єднаних Націй Сінді Маккейн. Про це вона повідомила Раду безпеки ООН, пише агенція AP у п'ятницю, 15 вересня.

"Ми живемо з серією одночасних і довгострокових криз, які продовжуватимуть підживлювати глобальні гуманітарні потреби. Це нова реальність гуманітарної спільноти - наша нова норма - і ми будемо мати справу з наслідками протягом багатьох років", - наголосила Маккейн.

За даними ВПП, 45 мільйонів дітей віком до п’яти років страждають від гострого недоїдання, майже 47 мільйонів людей у понад 50 країнах знаходяться "за крок" від голоду. Цьогоріч понад 345 мільйонів людей стикнулися з високим рівнем непевності щодо забезпечення їжею, що на 200 мільйонів більше ніж у 2021 році. 

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Війна РФ проти України погіршила ситуацію

Причиною цих проблем у ВПП називають "смертельну комбінацію конфлікту, економічних потрясінь, екстремальних кліматичних умов і стрімкого зростання цін на добрива". Крім того, через брак фінансування програма була змушена скоротити продовольчі пайки для мільйонів людей, в подальшому очікується ще більше обмежень.

Економічні наслідки пандемії COVID-19 та війни Росії проти Україні призвели до того, що вартість продовольства стала надвисокою для мільйонів людей у всьому світі, у той час як зростання цін на добрива спричинили падіння виробництва кукурудзи, рису, сої та пшениці.

"Наше спільне завдання полягає в тому, щоб нарощувати амбітні багатогалузеві партнерства, які дозволять нам ефективно боротися з голодом і бідністю, а також зменшувати гуманітарні потреби в довгостроковій перспективі", - зауважила Маккейн, закликавши представників великих приватних компаній долучитися до боротьби із кризовою ситуацією.

При цьому йдеться не лише про лише фінансування, а й пошук нових рішень для допомоги найбільш нужденним людям.

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Бізнес готовий допомогти

Присутні на зустрічі представники таких глобальних компаній, як Mastercard і Goldman Sachs зауважили, що бізнес може використовувати свій досвід для зміцнення інфраструктури, "інноваційних підходів і надання масштабних рішень". "Гроші все ще важливі, але компанії можуть запропонувати набагато більше", - підкреслив головний виконавчий директор Mastercard Майкл Мібах

Своєю чергою представник Goldman Sachs Джаред Коен підкреслив важливість державно-приватного партнерства, зауваживши, що транснаціональні компанії, які мають сотні тисяч співробітників по всьому світі, можуть використовувати місцеві зв’язки для надання гуманітарної допомоги.

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Мішок з зерном

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