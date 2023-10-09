Загострення на Близькому Сході не завадить допомозі ЄС Києву

Немає підстав побоюватися, що загострення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС вплине на допомогу Євросоюзу Україні, заявили в Єврокомісії. Там запевнили, що увага ЄС не зміститься з цієї пріоритетної для нього теми.

У своїй війні проти України Росія намагається отримати для себе вигоду з будь-яких міжнародних подій, однак ніщо і жодним чином не вплине на підтримку України з боку Європейського Союзу, заявила Європейська Комісія. "І в цьому не може бути жодних сумнівів", - відповів її речник Ерік Мамер у понеділок, 9 жовтня, на запитання кореспондентки DW про те, чи є підстави вважати, що загострення конфлікту на Близькому Сході вплине на допомогу Україні.

Він послався на виступ глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн 7 жовтня в Бордо. "Ми будемо підтримувати український народ у конфлікті з Росією стільки, скільки буде потрібно", - процитував її Мамер. Він вважає, що загострення конфлікту між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС не має відношення до допомоги ЄС Україні.

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Що стосується екстреного неформального засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, скликаного Жозепом Боррелем на 10 жовтня, то немає інформації, чи стоїть це питання на порядку денному. "Мета зустрічі - обговорити, що сталося (в Ізраїлі та Палестинській автономії) і якою має бути відповідь ЄС, - сказав речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. - Я очікую, що міністри обговорюватимуть усі аспекти і весь контекст того, що ми бачимо у світлі нинішньої конфронтації між Ізраїлем і ХАМАС". Він додав, що на своїх зустрічах глави МЗС країн ЄС завжди обговорюють тему України, оскільки вона є вкрай важливою.

"Звичайно ж, Росія намагається використати і зловживати всім, що відбувається в міжнародній сфері, чи то для посилення дестабілізації, чи то для нарощування своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Європейського Союзу зміститься з української теми", - запевнив Стано.

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Напередодні Інститут вивчення війни (ISW) у США повідомив, що напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль використовується Москвою для проведення інформаційної кампанії з метою знизити підтримку Сполучених Штатів та інших союзників України. Зокрема, наголошується, що в Росії звинуватили Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України і заявили, що міжнародне співтовариство нібито незабаром перестане звертати увагу на Україну.