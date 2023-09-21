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Росія поновила атаки по енергооб'єктах: запустила 43 ракети

Анастасія Шепелева
21 вересня 2023 р.

Російські війська вдарили по Україні вночі 43 крилатими ракетами. ППО знищила 36. Це вперше за пів року РФ атакувала українські енергетичні об'єкти.

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Уламки ракети в Краматорську
Уламки ракети в Краматорську (символічне архівне фото)Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

Російські війська в ніч на четвер, 21 вересня, запустили по Україні 45 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Ракети запускали у кілька хвиль з 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс за маршрутом.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила 36 крилатих ракет.

Близько шостої ранку Росія також завдала удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Росія поновила атаки по енергооб'єктах

В компанії "Укренерго" повідомили, що нічна атака була першою за пів року на енергетичні об'єкти. Внаслідок неї були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. 

Відомо, що РФ атакувала Київ, Харків, Черкаси, Дрогобич і Рівне. Прем'єр міністр України Денис Шмигаль зазначив, що через атаку були пошкоджені близько 40 будівель, постраждали два десятки людей. 

У столиці уламки збитої ракети впали на території інфраструктурного об'єкта, станції технічного обслуговування та гуртожитку закладу професійної технічної освіти. Постраждали семеро людей. В одному з районів через атаку були перебої з водо- та електропостачанням.

У Рівному зафіксували "прильоти" російських ракет в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Частина міста - без електрики.

У Черкасах зруйнована будівля готелю. Наразі відомо про дев'ятьох потерпілих. Двоє з них - у важкому стані. Триває розбір завалів.

У Харкові зафіксували шість влучань, постраждали троє людей. По Дрогобичу РФ завдала три ракетних удари, два з яких - по території промислового об'єкта. 

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