Росія поновила атаки по енергооб'єктах: запустила 43 ракети

Російські війська вдарили по Україні вночі 43 крилатими ракетами. ППО знищила 36. Це вперше за пів року РФ атакувала українські енергетичні об'єкти.

Російські війська в ніч на четвер, 21 вересня, запустили по Україні 45 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Ракети запускали у кілька хвиль з 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс за маршрутом.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила 36 крилатих ракет.

Близько шостої ранку Росія також завдала удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Росія поновила атаки по енергооб'єктах

В компанії "Укренерго" повідомили, що нічна атака була першою за пів року на енергетичні об'єкти. Внаслідок неї були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Відомо, що РФ атакувала Київ, Харків, Черкаси, Дрогобич і Рівне. Прем'єр міністр України Денис Шмигаль зазначив, що через атаку були пошкоджені близько 40 будівель, постраждали два десятки людей.

У столиці уламки збитої ракети впали на території інфраструктурного об'єкта, станції технічного обслуговування та гуртожитку закладу професійної технічної освіти. Постраждали семеро людей. В одному з районів через атаку були перебої з водо- та електропостачанням.

У Рівному зафіксували "прильоти" російських ракет в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Частина міста - без електрики.

У Черкасах зруйнована будівля готелю. Наразі відомо про дев'ятьох потерпілих. Двоє з них - у важкому стані. Триває розбір завалів.

У Харкові зафіксували шість влучань, постраждали троє людей. По Дрогобичу РФ завдала три ракетних удари, два з яких - по території промислового об'єкта.