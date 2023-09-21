Масована атака РФ: є прильоти, постраждалі, вимкнення світла

З самого ранку російські війська ракетами атакували Київ, Харків, Черкаси, Дрогобич і Рівне. Є постраждалі та руйнування.

Російські війська в ніч на четвер, 21 вересня, масовано атакували Україну ракетами.

По українській столиці, за даними Київської міської військової адміністрації, РФ випустила крилаті ракети типу Х-101/555/55 з приблизно 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Протиповітряна оборона (ППО) знищила понад 20 цілей. Їхні уламки впали в декількох районах.

У Києві є пошкодження та постраждалі

У Дарницькому районі пошкоджені нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Виникло загоряння. За даними мера Києва Віталія Кличка, уламки впали на території інфраструктурного об'єкта, станції технічного обслуговування та гуртожитку закладу професійної технічної освіти.

З посиланням на медиків мер пише про сімох постраждалих у Дарницькому районі. Трьох госпіталізували, зокрема дев'ятирічну дитину.

У Шевченківському районі пошкоджена газова труба. У деяких частинах Святошинського району були відключення електрики та води, втім енергетики вже відновили електропостачання. У тій частині Голосіївського району, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в п'ятиповерховому будинку.

Пожежі внаслідок падіння уламків також виникли у Київській області на території підприємств. Є пошкодження приватного сектору. Поранені двоє людей, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Харкові - шість "прильотів" і поранені

По Харкову Росія завдала шість ударів, зокрема по Слобідському району. "Екстрені служби працюють на місцях влучань", - повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За його словами, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Мер Харкова Ігор Терехов пише про "шість прильотів". Двох постраждалих госпіталізували.

Як уточнив Клименко, внаслідок удару знищена складська будівля.

У Черкасах ударили по готелю, є потерпілі

У Черкасах внаслідок роботи ППО уламки впали в центральній частині міста. Постраждав об’єкт соціальної інфраструктури, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

Як уточнив Клименко, зруйнована будівля готелю. Також загорілися торговельні павільйони на ринку. Постраждали семеро людей.

У Дрогобичі били по промоб'єкту та складу

У Львівській області РФ завдала трьох ракетних ударів по Дрогобичу. Два "прильоти" - по промисловому об'єкту. Там загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, виникло загоряння. Ще один удар прийшовся по приватному двоповерховому складу. Виникло загоряння.

Постраждалих, за даними голови ОВА Максима Козицького, немає.

У Рівному - влучання та проблеми з електрикою

У Рівному зафіксували "прильоти" російських ракет, повідомив голова ОВА Віталій Коваль. Деталей він поки не надав.

Як пише "Суспільне", у частині міста зникло електропостачання.

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