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Росія вночі атакувала Україну 30 "шахедами", ППО збила 27

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
19 вересня 2023 р.

Вночі РФ запустила по Україні балістичну ракету, яка влучила в Кривому Розі, та 30 ударних дронів, з яких протиповітряній обороні вдалося збити 27. Три влучання зафіксовані у Львові.

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Уламки збитого "шахеда" (архівне фото)
Уламки збитого "шахеда" (архівне фото)Фото: Oleksandr Khomenko/REUTERS

У ніч на вівторок, 19 вересня, російські війська запустили по Україні 30 ударних дронів типу Shahed, 27 з яких збили сили протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, РФ запустила безпілотники з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Їх збивали за маршрутом слідування у південних, центральних і західних областях. А на східному напрямку також знешкодили розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня.

Три влучання у Львові: загорівся промсклад, є постраждалий

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, 10 "шахедів" збили над територією області. "Падіння уламків збитої ворожої цілі спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з агропідприємств. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Сім дронів збили у Львівській області. Втім, є три влучання у промислові склади у Львові. "На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали", - написав голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що поранень зазнав чоловік, якого госпіталізували з відкритим переломом кінцівки. "26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Він у стані середньої складності", - уточнив Козицький.

РФ ударила балістикою по Кривому Рогу: у висотці - пожежа

Крім того, Росія випустила вночі з окупованого Криму балістичну ракету "Іскандер-М" у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Внаслідок влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Вибуховою хвилею пошкодило фасади трьох багатоповерхівок, вікна та двері в інших будинках, а також у школі та дитячому садочку, повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Жертв немає.  

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