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РФ ударила балістикою по Кривому Рогу: у висотці - пожежа

Анастасія Шепелева
19 вересня 2023 р.

Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою "Іскандер-М". Зайнялась пожежа у багатоповерховій будівлі.

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Іскандер-М
Іскандер-МФото: Russian Defence Ministry/TASS

У ніч на вівторок, 19 вересня, російські війська випустили з території анексованого Криму балістичну ракету "Іскандер-М" по Кривому Рогу Дніпропетровської області, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Внаслідок влучання зайнялася багатоповерхова будівля. "Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Головне - без втрат", - написав у Telegram голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

Крім того, вранці на Дніпропетровщині збили російський безпілотник. Усього РФ атакувала вночі Україну 30-ма ударними дронами. Внаслідок атаки на промисловому складі у Львові виникла пожежа, є поранений.

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