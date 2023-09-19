РФ ударила балістикою по Кривому Рогу: у висотці - пожежа

У ніч на вівторок, 19 вересня, російські війська випустили з території анексованого Криму балістичну ракету "Іскандер-М" по Кривому Рогу Дніпропетровської області, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Внаслідок влучання зайнялася багатоповерхова будівля. "Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Головне - без втрат", - написав у Telegram голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

Крім того, вранці на Дніпропетровщині збили російський безпілотник. Усього РФ атакувала вночі Україну 30-ма ударними дронами. Внаслідок атаки на промисловому складі у Львові виникла пожежа, є поранений.