КонфліктиУкраїна
Удар РФ по Львову: загорівся промсклад, є постраждалий
19 вересня 2023 р.
Реклама
Російські війська в ніч на вівторок, 19 вересня, здійснили удар по Львову.
Внаслідок атаки загорівся дах промислового складу, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", - написав мер у Telegram.
Напередодні Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу ударних безпілотників на Львівщині.
Читайте також: ЮНЕСКО оголосила пам'ятку Львова "під загрозою" через війну