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Удар РФ по Львову: загорівся промсклад, є постраждалий

Анастасія Шепелева
19 вересня 2023 р.

Внаслідок російської атаки на Львів виникла пожежа на промисловому складі. З переломом госпіталізували людину.

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Дрон-камікадзе "шахед". Ударний безпілотник Shahed-136 (БпЛА Geran-2).
У повітряному просторі Львівської області вночі зафіксували ударні дрониФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Російські війська в ніч на вівторок, 19 вересня, здійснили удар по Львову.

Внаслідок атаки загорівся дах промислового складу, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", - написав мер у Telegram.

Напередодні Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу ударних безпілотників на Львівщині. 

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Дрон-камікадзе "шахед". Ударний безпілотник Shahed-136 (БпЛА Geran-2).

Удар РФ по Львову: загорівся промсклад, є постраждалий

Конфлікти19 вересня 2023 р.
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