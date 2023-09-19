Удар РФ по Львову: загорівся промсклад, є постраждалий

Внаслідок російської атаки на Львів виникла пожежа на промисловому складі. З переломом госпіталізували людину.

Російські війська в ніч на вівторок, 19 вересня, здійснили удар по Львову.

Внаслідок атаки загорівся дах промислового складу, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років. У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", - написав мер у Telegram.

Напередодні Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу ударних безпілотників на Львівщині.

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