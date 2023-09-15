ЮНЕСКО оголосила пам'ятки Києва та Львова "під загрозою"

До переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою потрапили Софійський собор у Києві та історичний центр Львова. Мета рішення - консолідувати світову спільноту задля їх збереження в умовах війни.

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань культури ЮНЕСКО внесла в п'ятницю, 15 вересня, об'єкти всесвітньої спадщини в Києві та Львові до списку "під загрозою" через війну Росії проти України. Йдеться про собор Святої Софії в українській столиці та історичний центр Львова.

Софійський собор у Києві був побудований в XI столітті. Він містить найбільшу колекцію мозаїк і фресок візантійського періоду. Cвоєю чергою на території Старого міста у Львові розташовані синагога, католицькі, православні та вірменські релігійні споруди.

З початку повномасштабної війни РФ не атакувала ці об'єкти, але обидва міста потерпають від російських ударів ракетами та дронами.

Внесення об'єктів до переліку "під загрозою" не має механізму примусового виконання, але може допомогти стримати російські атаки, зауважує Associated Press. Включення до списку всесвітньої спадщини спрямоване на міжнародну консолідацію зусиль зі збереження пам'яток.

У січні ЮНЕСКО внесла Одесу до списку об'єктів спадщини під загрозою зникнення. Російські війська неодноразово атакували місто - культурний центр, відомий своєю архітектурою XIX століття.

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