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В ЮНЕСКО "різко засудили" російські удари по Одесі

Віолетта Чайковська | Олександра Іванова
2 год. тому

ЮНЕСКО закликає Росію припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародним правом. За даними установи, В Одесі постраждали щонайменше три музеї, внесені до фонду Світової спадщини.

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На місці удару біля Одеського порту Одеси 20 липня
На місці удару біля Одеського порту Одеси 20 липняФото: Libkos/AP/picture alliance

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО різко засудила російські атаки на історичний центр Одеси, під час яких постраждали зокрема музеї, зараховані до фонду Світової спадщини.

"ЮНЕСКО висловлює підтримку жителям Одеси та щирі співчуття сім'ям жертв", - йдеться в заяві, оприлюдненій 21 липня.

За попередньою оцінкою, внаслідок російських ударів 20 липня в Одесі постраждали археологічний музей, музей морського флоту та літературний музей. "Усі вони були відзначені ЮНЕСКО та місцевою владою "блакитним щитом" - емблемою Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року", - зауважують в організації.

В ЮНЕСКО закликали припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародним правом. За даними організації, від початку повномасштабного нападу РФ 24 лютого 2022 року зазнали шкоди щонайменше 270 культурних об'єктів в Україні.

Своєю чергою постійний представник України при ЮНЕСКО, посол Вадим Омельченко закликав переглянути роль Росії в установі та її органах. "Посол наголосив на неприпустимості держави-терориста бути членом цієї організації, членом комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та інших органів. Присутність Росії в комітеті та взагалі в ЮНЕСКО підриває авторитет цієї міжнародної організації", - йдеться в повідомленні українського представництва.

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