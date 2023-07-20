Удар військ РФ по Одесі: постраждало китайське консульство

Внаслідок удару військ Росії по Одесі у ніч на четвер, 20 липня, пошкоджень зазнала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", - написав Кіпер у Telegram.

Агропродукція для Китаю

Напередодні, 19 липня, війська РФ завдали ще одного ракетного та дронового удару військ РФ по південним регіонам України. Серед іншого, війська РФ тоді атакували термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У портовому терміналі, який постраждав тієї ночі найбільше, зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у середу, 19 липня.

"Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", - наголосив тоді він.

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Нагадаємо, що у ніч на 20 липня війська РФ вкотре завдали удару по південним регіонам України, випустивши 19 крилатих ракет та 19 ударних дронів. Сили ППО змогли знищити 18 повітряних цілей.

Влучання були зафіксовані, зокрема, в середмісті Одеси. Внаслідок атаки була зруйнована адмінбудівля та пошкоджені вибуховою хвилею ще декілька будинків. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Тіло ще однієї жертви виявили під час пошуково-рятувальної операції у Миколаєві. Ще двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Поранень зазнали 19 людей, серед них - п'ятеро дітей. Удар прийшовся на середмістя, загорівся триповерховий житловий будинок, пошкоджень також зазнали сусідні багатоповерхові будинки.