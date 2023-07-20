  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Удар військ РФ по Одесі: постраждало китайське консульство

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Внаслідок нічної атаки військ РФ пошкоджень зазнала будівля генерального консульства КНР в Одесі, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

https://p.dw.com/p/4UB4o
Будівля генерального консульства КНР в Одесі (архівне фото)
Будівля генерального консульства КНР в Одесі (архівне фото)Фото: Sergii Zarev/imago images

Внаслідок удару військ Росії по Одесі у ніч на четвер, 20 липня, пошкоджень зазнала будівля генерального консульства Китайської Народної Республіки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Агресор навмисне б'є по портовій інфраструктурі - постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство Китайської Народної Республіки. Це говорить про те, що ворог не звертає ні на що уваги", - написав Кіпер у Telegram.

Агропродукція для Китаю

Напередодні, 19 липня, війська РФ завдали ще одного ракетного та дронового удару військ РФ по південним регіонам України. Серед іншого, війська РФ тоді атакували термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group. 

У портовому терміналі, який постраждав тієї ночі найбільше, зберігалось 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у середу, 19 липня.

"Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор", - наголосив тоді він.

Читайте також:Зеленський: Війська РФ свідомо цілили у інфраструктуру "зернової угоди"

Нагадаємо, що у ніч на 20 липня війська РФ вкотре завдали удару по південним регіонам України, випустивши 19 крилатих ракет та 19 ударних дронів. Сили ППО змогли знищити 18 повітряних цілей. 

Влучання були зафіксовані, зокрема, в середмісті Одеси. Внаслідок атаки була зруйнована адмінбудівля та пошкоджені вибуховою хвилею ще декілька будинків. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Тіло ще однієї жертви виявили під час пошуково-рятувальної операції у Миколаєві. Ще двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Поранень зазнали 19 людей, серед них - п'ятеро дітей. Удар прийшовся на середмістя, загорівся триповерховий житловий будинок, пошкоджень також зазнали сусідні багатоповерхові будинки. 

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі (архівне фото)

Україна пригрозила російським суднам долею крейсера "Москва"

Конфлікти2 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Бербок: Путін використовує найуразливіші країни

Конфлікти24 год. тому01:10 хв.
СПГ-танкер на шляху до Європи

Китай забезпечить Європі цієї зими помірні ціни на СПГ

Китай забезпечить Європі цієї зими помірні ціни на СПГ

Економіка10 хв. тому
Гітлер та офіцери. Штауффенберґ - ліворуч, липень 1944 року

Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?

Чому Гітлера не вбили вже 1944 року?

Історія33 хв. тому
Монумент на честь Павла Шеремета встановили на місті його вбивства три роки тому

Сім років без Павла: вбивство і досі лишається загадкою

Сім років без Павла: вбивство і досі лишається загадкою

Закон і право8 год. тому
Суховантаж TK Majestic з українською пшеницею з порту Одеси підійшов до Босфору, 15 липня 2023 року

Кінець "зернової угоди": що зі світовими цінами на пшеницю?

Кінець "зернової угоди": що зі світовими цінами на пшеницю?

Економіка22 год. тому
external

"Швейна рота": волонтерки шиють "кіберодяг" для поранених

"Швейна рота": волонтерки шиють "кіберодяг" для поранених

Суспільство24 год. тому05:17 хв.
На головну сторінку