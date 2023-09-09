Комісія ЮНЕСКО занепокоєна ситуацією в Україні

Шість з восьми об'єктів Всесвітньої спадщини в Україні перебувають під серйозною загрозою. Росія атакує народ, культурну спадщину і, таким чином, ідентичність України, заявила глава німецької Комісії ЮНЕСКО.

Спеціалізована установа ООН з питань культури ЮНЕСКО занепокоєна станом об'єктів Всесвітньої спадщини в Україні. Президентка німецької Kомісії у справах ЮНЕСКО Марія Бьомер (Maria Böhmer) заявила у суботу, 9 вересня, у Бонні, що шість з восьми об'єктів Всесвітньої спадщини в країні перебувають під серйозною загрозою. За її словами, Росія атакує народ, культурну спадщину і, таким чином, ідентичність України.

Напередодні ЮНЕСКО взяла під посилений захист 20 об'єктів культурної спадщини в Україні через агресію Росії, включно з такими об'єктами Всесвітньої спадщини, як історичний центр Львова, Софія Київська, низка дерев'яних церков карпатського регіону, дендрологічний парк "Софіївка", могила Тараса Шевченка тощо (об’єкти на тимчасово окупованих територіях, а також історичні центри Одеси та Чернігова не враховані. - Ред.). Статус захисту дозволяє притягнути до відповідальності або екстрадувати ймовірних винуватців руйнувань.

З 10 вересня Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розглядатиме стан її об'єктів. Він збирається на двотижневу сесію в Ер-Ріяді і вирішує, які нові культурні та природні об'єкти будуть додані до Списку всесвітньої спадщини.