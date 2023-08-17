У ФРН розслідують імовірне отруєння медійниці Костюченко

У Німеччині триває розслідування за підозрою в замаху на життя російської журналістки "Новой газеты" і "Медузы" Олени Костюченко.

У Німеччині триває розслідування "щодо невідомої особи" за підозрою в замаху на життя російської журналістки "Новой газеты" і "Медузы" Олени Костюченко. Це підтвердив у четвер, 17 серпня, відповідаючи на письмовий запит DW, речник генеральної прокуратури Берліна Себастьян Бюхнер (Sebastian Büchner). Він також повідомив, що в травні нинішнього року слідство у цій справі припинили, "оскільки під час слідчих заходів спочатку не було виявлено ознак того, що під час її перебування в Мюнхені хтось намагався отруїти потерпілу або вбити її в будь-який інший спосіб".

Олена Костюченко (архівне фото) Фото: Imago/T. Lebie

У липні, однак, слідство було відновлено. Як повідомляє представник берлінської прокуратури, наразі "перевіряється, наскільки ще доцільно проводити експертизу подальших об'єктів зі сфери постраждалої" на предмет пошуку доказів, що вказують на вчинення злочину. Які саме обставини спонукали берлінську прокуратуру відновити слідство, Себастьян Бюхнер не повідомив.

Напередодні речник МВС ФРН Максиміліан Калл (Maximilian Kall), відповідаючи на запитання кореспондента DW, заявив, що справою про можливе отруєння Олени Костюченко займається генеральна прокуратура Мюнхена. До моменту публікації цього повідомлення відповідь із Мюнхена на наш запит ще не надійшла.