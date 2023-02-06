"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

На тлі скандалу в міністерстві оборони України щодо закупівлі продуктів харчування для армії нібито за завищеними цінами, через який звільнили заступника міністра та голову одного з департаментів, схоже, захиталося крісло і міністра Олексія Резнікова. У неділю, 5 лютого, українські ЗМІ написали про його ймовірне звільнення вже найближчого тижня і буцімто нову посаду в уряді. Натомість місцеРезнікова може зайняти очільник Головного управління оборони (ГУР) міноборони Кирило Буданов. Того ж дня сам міністр заявив, що його можлива відставка "залежить від рішення президента", але готовий до будь-якого розвитку подій.

Міністр оборони не захотів змінювати крісла

В неділю ввечері голова пропрезиденської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив анонсуване переведення Резнікова в інше міністерство. "Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по Рамштайну (очолювана США міжнародна група військової допомоги України. - Ред.) й необхідність "підняти" міністерство, яке повинно робити більше", - написав Арахамія у своєму Telegram-каналі. Однак сам Резніков цеспростував пізніше, заявивши, що не отримував таких пропозицій від президента. "Якби раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України чи прем'єр-міністра, то я відмовився б від неї, бо я не маю експертизи, яка б дозволяла мені якісно бути міністром міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка", - сказав міністр у коментарі для Фактів ICTV.

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Уже наступного дня в "Слузі народу" поквапилися відкликати анонсовані зміни. Давид Арахамія заявив, що кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться. Пізніше це підтвердила і членкиня комітету з питань національної безпеки і оборони, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook: "Щодо міноборони і мінстратегпром - поки призупинили, цього тижня відставок та призначень не буде". На запитання в коментарях, чому, депутатка послалася на "ризики перед Рамштайном" та загрозу нового наступу Росії.

При цьому депутати не вказують, коли саме тепер може бути відставка Олексія Резнікова. Як відомо, 14 лютого має відбутись чергове засідання у контактної групи допомоги Україні в Рамштайні, на якому Київ розраховує, зокрема, на прогрес у питання надання йому військових літаків.

Водночас українські ЗМІ пишуть про те, що кадрові ротації могли поставити на паузу через те, що анонсована заміна Резнікова Кирилом Будановим суперечить закону про національну безпеку. Адже відповідно до цього закону, міністром оборони в Україні може бути тільки цивільний. Це вимоги НАТО, до яких раніше Україна адаптувало своє законодавство. Натомість Кирило Буданов є військовим та має звання генерал-майора.

Кирило Буданов Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Суспільний резонанс

Імовірні кадрові перестановки викликали неабиякий суспільний резонанс. Опозиційні політики розкритикували підхід влади до кадрової політики в оборонному відомстві. "Ну от прочитали нарешті всі закон про призначення на посаду міністра оборони цивільної особи… Коли будемо писати книгу про нашу перемогу, прошу ось цю частину не вставляти, щоб не було соромно перед наступним поколінням", - написав депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала комунікацію влади з суспільством катастрофічною. "Анонси керівників президентської партії щодо відставки міністра оборони як доконаного факту, потім спростування своїх же заяв виглядають непрофесійно і дестабілізують, в тому числі армію", - написала Геращенко у своєму каналі в Telegram та закликала владу "не перетворювати сферу безпеки і оборони на балаган".

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Провальна комунікація і небезпеки втрати часу

У соціальних мережах інформацію про кардові ротації в міністерстві оборони обговорювали дуже бурхливо. Хтось вимагав якомога швидше звільнити Олексія Резнікова з посади міністра оборони через політичну відповідальність за те, що діється у його відомстві. Хтось, натомысть, розмірковував, чи таке кадрове рішення доречне в умовах війни. Інвестиційний банкір, заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що нині будь-які кадрові перестановки послаблять позиції України на міжнародній арені, однак не вирішать системної корупції в міністерстві. "Резніков вибудував стосунки з провідними людьми, які приймають рішення. І це важливо. Бо задача міністра оборони зараз - це виключно займатися забезпеченням армії. Не сидіти в окопах, а сидіти в кімнатах для перемовин і домовлятися, домовлятися, домовлятися. І будь-яка нова людина має, принаймні частково, вибудовувати ті стосунки з нуля. І не треба витріщати очі та говорити, що особисті стосунки не важливі. Ні, вони дуже важливі. Вони впливають на швидкість прийняття рішень", - написав Фурса Він вважає, що нинішній міністр оборонив веде невдалу комунікацію стосовно корупції у своєму відомстві, що неприпустимо під час війни.

Танки Леопард-2, які пообіцяли Україні парнери Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

З цим частково погоджує і півдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. При цьому, на його думку, міністр оборони несе політичну відповідальність за своє міністерство і все, що в ньому відбувається. Однак президент, який подає кандидатуру міністра оборони в парламент, має знайти баланс між запитом суспільства на політичну відповідальність і стійкістю оборонного відомства в умовах війни, каже Мельник. "Резніков непогано показав себе на дипломатичному фронті. Коли кажуть, що незамінних немає, це правда, але міністр - це особисті контакти. Якщо він буде звільнений і піде вся його команда, то буде транзитний період у формуванні нового керівництва і тимчасовий провал в комунікації з партнерами, а зараз для України кожна година на фронті дуже важлива", - сказав Мельник в інтерв’ю DW. При цьому експерти вважають, що залишати міністра оборони у "підвішеному" стані також небезпечно, оскільки ефективність роботи відомства зведеться до нуля в постійному очікуванні відставки.

Заступник голови правління у Центр політико-правових реформ Віктор Тимощук, переконаний, що проблема з міністерством оборони пов'язана, зокрема, і незавершеною реформою урядування в країні. Він вважає, що не повинен політичний керівник міністерства опікуватися закупівлями. "Політичний керівник повинен дбати про полісі, про "завтра". Натомість апарат міністерства на чолі з фаховим службовцем має займатися усією рутинною адміністративною діяльністю. Або, ще краще, це відділити в окрему агенцію. У нас же все гіперцентралізовано. Заступники міністрів допомагають міністру не в формуванні політики, а в адмініструванні. Тож і відповідати міністру доводиться за все", - написав Тимощук на своїй сторінці у Facebook.

На тлі "яєчного" скандалу і не тільки

Скандал щодо можливих корупційних проявів в керівництві міністерства оборони розгорівся ще наприкінці січня, коли в українському виданні "Дзеркало тижня" вийшла стаття про нібито завищенні закупівельних цін на продукти харчування для військових Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, йшлося про те, що міністерство начебто закуповує для солдатів курячі яйця по 17 гривень за штуку. У статті також містилися заклики до відставки міністра оборони.

Після цього заступник міністра та голова профільного департаменту, відповідальні за цей напрямок, були звільнені з посад. Правоохоронці повідомили їм про підозру про зловживання, а суд заарештував на два місяці.

"Яєчний скандал" в міноборони несе ризики для України Фото: Sitoi Lutxeque/DW

При цьому Олексій Резніков пояснив начебто завищені ціни на продукти харчування, зокрема на курячі яйця, помилками при підготовці контрактів, які навіть ще не набрали чинності. Окрім цього Резніков заявив, що наразі йому невідомо про жоден факт вручення підозри посадовцям міністерства безпосередньо щодо харчових закупівель.

Однак цим скандали не обмежилися. Нещодавно з міноборони звільнився виконувач обов’язків керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв. ЗМІ повідомляли, що в нього нібито знайшли російський паспорт, однак ця інформація виявилася фейком і журналіст, який її поширив, попросив вибачення за це.