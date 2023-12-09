Армія РФ атакує позиції ЗСУ по всій лінії фронту - ISW

Генштаб ЗСУ підтвердив, що впродовж минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, майже всі вони стали наслідком атак з боку армії Росії. Українські військові поки атакують лише південніше Бахмута.

Російські військові намагаються атакувати позиції Сил оборони України по всій лінії фронту. Про це йдеться у щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 8 грудня.

"Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької та Запорізької областей та на заході Запорізької області, а також здійснили підтверджене просування в районі Авдіївки та на заході Запорізької області", - йдеться в огляді ISW.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні у суботу, 9 грудня, повідомив про те, що впродовж минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень, майже всі вони стали наслідком атак з боку армії РФ.

"Загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

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Також генштаб повідомив, що на Куп’янському напрямку українські військові впродовж доби відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 13 атак росіян в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Крім цього, українські бійці продовжують штурмові дії південніше Бахмуту.

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На Авдіївському напрямку українські бійці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

“Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області”, - йдеться у зведенні.

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На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 24 атаки ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські військові відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, зазначили в Генштабі.

На Херсонському напрямку українські бійці надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.