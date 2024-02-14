Сирський на фронті: Оперативна обстановка дуже складна

Головком ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров відвідали військових на Авдіївському та Куп'янському напрямках і пообіцяли посилити їх згідно потреб.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров відвідали військові частини та підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському й Куп'янському напрямках.

"Заслухали командирів бригад, тактичних груп та угруповань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах. Спільно проаналізували наявні ресурси та потреби наших військ", - написав Сирський у Telegram у середу, 14 лютого.

Він зауважив, що оперативна обстановка "надзвичайно складна та напружена". "Російські окупанти продовжують нарощувати свої зусилля та мають чисельну перевагу в особовому складі. Не рахуються з втратами та продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів", - зазначив головнокомандувач.

Сирський додав, що за результатами спілкування ухвалена "низка важливих рішень", робиться все можливе, "щоб не допустити просування ворога вглиб нашої території та утримати займані позиції".

"Попри складну обстановку Сили оборони України завдають ворогу значних втрат. Водночас вживаємо всіх можливих заходів для мінімізації наших втрат та збереження життя наших воїнів", - наголосив він.

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Своєю чергою Умєров зауважив, що Авдіївка, Куп'янськ, Лиман - надзвичайно важливі напрямки, на яких сконцентрована увага військового командування.

"Почули про потреби. Вже опрацьовуємо запити - зміцнюємо позиції, комплектуємо підрозділи, посилюємо дронами, засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби). Діємо як єдиний злагоджений механізм. Готуємо скоординовану відсіч ворогу", - зазначив він.

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