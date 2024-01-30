У ЄС узгодили передачу Україні прибутків від активів РФ

Доходи від заморожених російських активів переказуватимуть на спецрахунок, а вже звідти їх планують згодом передавати Україні. Водночас про конфіскацію самих заморожених активів РФ поки не йдеться, кажуть у Брюсселі.

Посли країн-членів Європейського Союзу (ЄС) узгодили механізм передачі Україні прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ. Про це повідомило ввечері понеділка, 29 січня, представництво Бельгії, котра нині головує в Раді ЄС.

"Посли ЄС щойно погодили принципи пропозиції щодо використання додаткових прибутків, пов'язаних з замороженими активами, для підтримки відновлення України", - йдеться в дописі представництва в соціальній мережі X.

Як дізналися журналісти Reuters, ідеться про загальну домовленість щодо передачі Україні коштів, згенерованих російськими активами. Передбачається, зокрема, спеціальний порядок зберігання прибутків, отриманих від заморожених у ЄС активів російського Центробанку. На другому етапі планується передача принаймні частини цих коштів Україні.

Не виключено, що Європейська Комісія виступить з пропозицією включити прибутки, отримані від підсанкційних активів, до бюджету ЄС з подальшою передачею їх Україні. Однак для цього ще потрібно розробити додаткові юридичні документи.

Мільярдні суми, але про конфіскацію активів РФ поки не йдеться

За оцінками, щорічно може йтися про мільярдні суми, оскільки, згідно з озвученими ще торік даними Єврокомісії, в ЄС заморожено 200 мільярдів євро активів Центробанку РФ, а доходи від відсотків постійно зростають. Приміром, розташована в Брюсселі фінансова установа Euroclear нещодавно оголосила, що лише за перші дев'ять місяців минулого року вона заробила понад три мільярди євро доходу від відсотків у зв'язку з російськими санкціями.

Euroclear на сьогоднішній день є найважливішою установою в ЄС, що володіє активами російського Центробанку. Європейські чиновники підкреслюють, що проєкт угоди спочатку стосується лише незапланованих доходів, які Euroclear отримує через санкції ЄС проти Центробанку РФ. Тож поки що про жодну експропріацію у справжньому сенсі не йдеться. Однією з причин цього є юридичні проблеми та ймовірні заходи у відповідь.

Торік РФ уже застерігала ЄС від конфіскації активів російської держави або російських громадян. Не виключено, приміром, що компанії з країн ЄС, які працюють в Росії, можуть зазнати примусової експропріації з боку російської держави. Крім того, пряме використання російських активів для підтримки України також може призвести до того, що інші країни та інвестори втратять довіру до європейського фінансового ринку та виведуть активи з ЄС, пише dpa.