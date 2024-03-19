ЗМІ: ЄС підготував пропозиції щодо прибутків від активів РФ

ЄС розробив законодавчі пропозиції, які передбачають механізм використання прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні, пише Bloomberg. Лідери країн-членів ЄС їх обговорять цього тижня.

Європейський Союз (ЄС) підготував законодавчі пропозиції, згідно з яким Україна може почати отримувати прибутки від заморожених російських активів вже в липні. Про це у понеділок, 18 березня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на проєкти документів, з якими ознайомилися журналісти.

Пропозиції, які вимагають підтримки всіх держав-членів ЄС, передбачають застосування додаткового податку на прибутки, отримані від заморожених російських активів, з метою використання близько трьох мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну та стимулювання оборонної промисловості країни, зазначає Bloomberg.

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Згідно з пропозицією, частка доходів, отриманих після 15 лютого, яку ще не визначено, буде перераховуватися Євросоюзу двічі на рік до скасування санкцій. Гроші спочатку виділятимуться на Європейський фонд миру, за рахунок якого відшкодуються поставки зброї Києву, а також на фінансування України через бюджет ЄС.

Прибутки, отримані до цього, будуть тимчасово утримуватися перед переказом в бюджет ЄС в межах п'яти років, йдеться в проєкті пропозицій.

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Пропозиції обговорять цього тижня

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі напередодні, що вони ухвалили "політичне рішення, хоча й не юридичне" щодо того, як скористатися надприбутками.

Верховний представник ЄС із закордонної і безпекової політики Жозеп Боррель, своєю чергою, заявив журналістам: "Я не можу сказати, що була одностайність, але був серйозний консенсус для прийняття цього рішення". Він додав, що деякі країни-члени хочуть дізнатися більше про пропозицію.

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Втім, як пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, кілька держав-членів ЄС не бажають підтримувати використання грошей для надання Україні військової підтримки, і такий розкол може призвести до затримки прогресу у цьому питанні.

Лідери країн-членів ЄС обговорять ці пропозиції під час зустрічі в Брюсселі цього тижня.