Шольц: 90% доходів від активів РФ треба віддати на ЗСУ

За словами канцлера ФРН, в ЄС досягли домовленості, за якою 90% доходів від заморожених активів РФ направлять на зброю Україні.

Близько 90 відсотків доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України. Про це у понеділок, 6 травня, заявив журналістам канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі, передає Reuters.

Як зазначив канцлер, "в Європі є консенсус щодо того, що ми хочемо використати прибутки від заморожених російських активів". "Це значна сума, кілька мільярдів на рік. Ми також досягли домовленості, яка зараз допрацьовується, про те використання близько 90 відсотків цих коштів на цілі української оборони", - зазначив Шольц.

За його словами, важливо також погодитися з тим, "що ці гроші можуть бути використані для закупівлі зброї не тільки в ЄС, але й у всьому світі".

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Нагадаємо, у березні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував 90 відсотків доходів від російських активів, заморожених у Європі, і перерахувати до фонду ЄС, який фінансує зброю для України.

Близько 70 відсотків усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центробанку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро.