Євросоюз хоче фінансувати виробництво зброї в Україні

ЄС шукає нові рішення, аби допомогти Києву з виробництвом зброї. Одне з них - інвестувати в українські компанії. Як зацікавити у цьому бізнес ЄС і звідки брати гроші, - обговорюють на Форумі оборонної промисловості.

Євросоюз має інтегрувати свої спроможності з оборонною промисловістю України та знайти гроші для того, аби фінансувати виробництво необхідної зброї та боєприпасів на українській території. Про це заявив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час відкриття Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна. У форумі, який розпочався у понеділок, 6 травня, у Брюсселі, беруть участь понад 140 оборонних фірм з 25 європейських країн.

За словами Борреля, мета форуму полягає у тому, аби його учасники визначили можливості для спільних ініціатив між українськими та європейськими компаніями, які займаються виробництвом зброї, а також знайшли шляхи для фінансування цих ініціатив. Жозеп Боррель навів приклад Данії, яка почала напряму фінансувати українську оборонну промисловість. "Якщо військове устаткування, яке потрібне Україні, може бути швидко виготовлене українською оборонною промисловістю, то давайте купуватимемо в них, давайте допоможемо їм виробляти його у себе вдома", - закликав учасників форуму головний дипломат ЄС.

Читайте також: Чому Європа не змогла поставити Україні обіцяні боєприпаси?

Боррель: Слід допомогти Україні виробляти зброю там, де вона потрібна

Спроможність ЄС надати Україні "більше і швидше" ракети, боєприпаси і системи протиповітряної оборони - "це питання життя і смерті тисяч мирних жителів і військових", а також питання безпеки всієї Європи. "Я знаю про кілька ініціатив ЄС та країн-членів, які мають дати свої результати, прийде американська військова допомога, хоча вони (американці. - Ред.) втратили шість місяців, але ми повинні робити і нашу частину", - сказав Боррель.

Він наголосив, що безпілотники, які виробляють в Україні, є прикладом інновацій у сучасній оборонній промисловості. "Європейська оборонна система може запропонувати багато, але вона може також багато чому навчитися в України", - зазначив дипломат.

Боррель нагадав, що нещодавно ЄС презентував свою першу оборонну стратегію, у якій було запропоновано "почати негайну інтеграцію українських оборонних компаній в систему оборонної промисловості ЄС". У рамках цієї стратегії у Києві відрито Офіс інновацій, який є посередником між українськими стартапами та європейськими оборонними компаніями. "Але фінансування - це ключове питання в усіх цих зусиллях", - наголосив Боррель.

Читайте також: Єврокомісія представила нові заходи з розвитку оборонпрому

Країни-члени ЄС погодилися створити Український фонд у рамках Європейського фонду миру з бюджетом у п'ять мільярдів євро. За словами очільника європейської дипломатії, щойно країни-члени погодять рішення про використання прибутків від заморожених російських активів, ці ресурси будуть передані Україні для її військових потреб. "Це моє тверде переконання: ці гроші мають бути направлені Україні, щоб вона була спроможна виробляти (зброю - Ред.) сама, на своїй території, там, де вона цього потребує, не витрачаючи гроші на транспортування. Ми повинні бути більш креативними і вивчати нові шляхи надання військової допомоги Україні", - наголосив Жозеп Боррель.

Кулеба: Виробничі спроможності України перевищують її фінансові ресурси

Розширення можливостей оборонної промисловості ЄС та України - політичне питання, яке потребує політичного поштовху, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який звернувся до учасників форуму по відеозв’язку. На його думку, для цього необхідно створити спільний виробничий простір оборонної промисловості всередині самого ЄС за участі країн-партнерів та країн-кандидатів. "Важливо відмовитися від національного егоїзму і почати працювати разом. Бо жодна країна не може наодинці допомогти Україні та захистити Європу. Це можна зробити лише завдяки колективним зусиллям", - наголосив міністр.

Окрім цього, українська та європейська промисловості мають посилити свою співпрацю, адже Україна має реальний бойовий досвід, технології і спроможності, які швидко зростають. "Багато урядів та компаній вже співпрацюють з українськими партнерами. Інвестувати в українські оборонні проєкти - чудовий спосіб допомогти Україні фінансово. Бо на сьогодні наші виробничі спроможності набагато перевищують наші фінансові ресурси", - зазначив міністр.

Читайте також: Протиповітряна оборона України: перегони на виживання під вогнем Росії

Камишін: Скільки боєприпасів ми не виробляли б, цього ніколи не буде достатньо

Головна мета української урядової делегації, яка взяла участь у форумі, полягає у тому, аби знайти додаткове фінансування для Сил оборони України. Про це журналістам у Брюсселі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. За його словами, оборонна промисловість України має "додаткові незаконтратковані спроможності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані за рахунок європейських грошей". "Ми розраховуємо на гроші, які надходять від заморожених російських активів, йдеться про мільярди євро", - сказав Камишін, відповідаючи на запитання, на які обсяги фінансування українського оборонного виробництва від європейської сторони очікує Київ.

Міністр повідомив, що продукція, яку виробляє українська оборонна промисловість, "може доповнювати" оборонну індустрію ЄС. "Ми робимо прості, недорогі речі, які працюють, і для ЄС це важливий елемент збільшення оборонних спроможностей всієї Європи", - сказав Камишін.

Читайте також: Зеленський: Українська зброя вразила ціль за 700 кілометрів

Водночас він наголосив, що "в цій війні наші потреби більші, ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом". Українські Збройні сили особливо гостро відчувають брак артилерійських снарядів, і хоча вітчизняна промисловість почала їхнє виробництво, але цього "ніколи не буде достатньо". "Скільки ми не збільшували б свої спроможності, ми будемо і далі залежати від поставок ззовні", - констатував міністр.

Нині головними викликами оборонної індустрії України є недостатнє фінансування, постійні ракетні атаки військ РФ, а також глобальний дефіцит вибухових речовини і пороху, зазначив Камишін. "Все інше перестало для нас бути складнощами", - наголосив він.