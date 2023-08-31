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Зеленський: Українська зброя вразила ціль за 700 кілометрів

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
31 серпня 2023 р.

Далекобійна зброя українського виробництва успішно вразила ціль за 700 км, заявив Володимир Зеленський. Напередодні дрони пошкодили російські військово-транспортні літаки Іл-76 на аеродромі в Пскові.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, 31 серпня, про успішне застосування далекобійної зброї українського виробництва по цілі за 700 кілометрів.

"Успішне застосування нашої далекобійної зброї: ціль уражена за 700 кілометрів!", - написав Зеленський у Telegram про щоденний селектор, на якому він заслухав, зокрема, доповідь представників міністерства стратегічних галузей промисловості про власне виробництво озброєнь. 

Зеленський не уточнив, про яку саме ціль йдеться. Втім 30 серпня дрони атакували аеродром у російському Пскові. Він розташований за понад 700 кілометрів від кордону України. 

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У Пскові дрони пошкодили літаки Іл-76

Російські державні пропагандистські агентства повідомили з посиланням на місцеві екстрені служби, що внаслідок удару були пошкоджені щонайменше чотири військово-транспортні літаки Іл-76. Тим часом за даними Telegram-каналу Baza, ще два літаки було повністю знищені. Російські "воєнкори" писали, що ці літаки обслуговували 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію Повітряно-десантних військ РФ, яка причетна до вбивств цивільних у Бучі навесні 2022 року.

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок атаки спалахнула пожежа в розташованій поруч з аеродромом військовій частині №64044 другої бригади спецназу головного управління генерального штабу збройних сил РФ (ГРУ), яка брала участь у повномасштабному вторгненні російських військ в Україну. Російські пропагандистські телеграм-канали писали також про ймовірне пошкодження надзвукового бомбардувальника-ракетоносія Ту-22.

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що в Пскові повністю знищені та не підлягають відновленню щонайменше чотири Іл-76, а ще кілька одиниць пошкоджені. Проєкт "Схеми" опублікував зранку в четвер супутникові знімки Planet Labs, на яких видно пошкодження щонайменше двох літаків.

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