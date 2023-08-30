Атака дронів на регіони РФ і обстріл Києва: що треба знати

У ніч на 30 серпня центральні райони Росії зазнали масованої атаки дронів. Війська РФ обстріляли Україну ракетами і безпілотниками типу Shahed. У Києві - загиблі та постраждалі. DW - про атаки та їхні наслідки.

Міноборони Росії в ніч на 30 серпня повідомило про масовану атаку безпілотників по Центральному регіону країни. Об'єктами нальоту БПЛА стали шість російських областей і тимчасово окупований Севастополь. Тієї ж ночі російські війська обстріляли Україну крилатими ракетами і дронами-камікадзе типу Shahed. По території країни було випущено 44 ракети і безпілотника, більше ніж половина з них - по Києву. DW - про нічні атаки та їхні наслідки.

Псковський аеропорт: пошкоджено літаки Іл-76

Близько 23:40 за місцевим часом серія вибухів пролунала в російському аеропорту в місті Псков. Губернатор регіону Михайло Вєдєрніков повідомив, що псковський аеропорт, який є аеродромом спільного базування, було атаковано безпілотними літальними апаратами. За інформацією в місцевих Telegram-каналах, ішлося про 12 БПЛА. Влада регіону оголосила антитерористичний план "Едельвейс", що передбачає переведення силових відомств на посилений режим служби з бойовою зброєю.

Через деякий час російське державне інформагентство ТАСС повідомило про те, що ударами по аеропорту пошкоджено чотири військово-транспортні літаки Іл-76, які використовуються для перевезення військових і техніки. Telegram-канал "База" пише про те, що ще два літаки було повністю знищено. У соцмережах звернули увагу на зроблені раніше супутникові знімки, на яких помітно, що літаки на аеродромі розставлено щільно і без укриття, тож насправді знищеної техніки може бути ще більше. Так звані російські "воєнкори", у свою чергу, написали про те, що ці літаки обслуговували 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію ВДВ, яка причетна до вбивств мирних жителів в українській Бучі навесні 2022 року.

Літак Іл-76 Фото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance

За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок нальоту дронів спалахнула пожежа в розташованій поруч з аеродромом військовій частині 64044 - 2 бригади спецназу ГРУ. Російські пропагандистські Telegram-канали пишуть про ймовірне пошкодження надзвукового бомбардувальника-ракетоносія Ту-22. Після атаки БПЛА аеропорт було зачинено, усі заплановані на 30 серпня пасажирські авіарейси було скасовано.

Київ: найпотужніший повітряний наліт з весни

Тієї ж ночі російські війська атакували Україну понад 40 крилатими ракетами і безпілотниками. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram-каналі повідомив, що сили ППО знищили 43 із 44 цілей . Понад половини всіх снарядів було випущено по Києву - повітряний наліт став найпотужнішим із весни цього року. "Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет", - повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко. За його словами, сили і засоби ППО збили до 20 ракет і дронів.

В одному з районів Києва уламки ракети впали на територію підприємства, спалахнула пожежа. Загинули двоє охоронців, ще трьох людей було поранено. В іншому районі через падіння уламків ракети загорілася будівля гіпермаркету "Ашан", пожежу швидко загасили.

Пожежа в Києві внаслідок ракетного удару, 30 серпня 2023 року Фото: Gleb Garanich/REUTERS

ДСНС України також повідомило про пошкодження через ракетні удари кількох житлових будинків у Київській області. У деяких із них виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати. Трьох людей було госпіталізовано.

Одесу атакували ракетами морського базування

Росіяни також атакували ракетами та дронами-камікадзе Одеську, Миколаївську, Черкаську та Житомирську області України. По Одеській області було випущено ракети морського базування. У самій Одесі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в регіоні працювала ППО. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що регіон зазнав атаки російських ракет і повідомив, що над Чорним морем було знищено вісім повітряних цілей. "8 ракет знищили наші сили ППО та Морської охорони над морем", - написав Кіпер і додав, що влучань та руйнувань немає. Влада інших українських регіонів, які зазнали російських атак, також не повідомляла про можливі руйнування і постраждалих.

Пожежа на території заводу в Брянській області

Міністерство оборони Росії звинуватило українську владу в спробі атакувати об'єкти на території Брянської, Орловської, Калузької та Московської областей. Українська сторона не коментувала ці твердження.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз Фото: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance/dpa

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав, що три безпілотники були збиті безпосередньо над Брянськом, а "жертв немає". Водночас низка російських джерел написала про те, що один зі збитих безпілотників призвів до пожежі на території заводу "Кремній ЕЛ" - одного з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. За даними сайту "Важные истории", завод, зокрема, виробляє деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". У Брянську дрони також атакували телевежу і будівлю Слідчого комітету.

Три безпілотники було зафіксовано в Калузькій області. Місцева влада повідомила, що в Дзержинському районі БПЛА влучив "у порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів", а в Сухиницькому районі "під час знищення дрона ніхто не постраждав". Водночас російський Telegram-канал Shot із посиланням на свої джерела пише, що БПЛА вночі намагалися атакувати найбільше нафтохімічне підприємство ТОВ "Первый Завод".

Атака дронів на Москву та окупований Севастополь

Про два збиті дрони повідомила влада Орловської області. Міноборони РФ відзвітувало про "знищення українського безпілотника" над територією Рязанської області. Мер російської столиці Сергій Собянін у Telegram-каналі написав про збитий БПЛА, виявлений "на шляху до Москви", а "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя - про атаки дронів із моря.

Міноборони РФ також повідомило, що близько опівночі в акваторії Чорного моря було знищено чотири швидкохідних військових катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб. Російське відомство не надало подробиць. Українська сторона ці твердження не коментувала.