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КонфліктиРосійська Федерація

Росію вночі масовано атакували дрони

Анастасія Шепелева
30 серпня 2023 р.

Крім Пскова, вночі збивали безпілотники над територією Брянської, Орловської, Рязанської, Калузької та Московської областей РФ і в анексованому Криму.

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Влучання у Пскові
Влучання у ПсковіФото: Ostorozhno Novosti via AP/picture alliance

Росію в ніч на середу, 30 серпня, масовано атакували дрони

Міністерство оборони РФ промовчало про удар по Псковському аеродрому й пошкодження чотирьох літаків Іл-76, натомість відзвітувало про припинення низки "спроб київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотниками" по об'єктах на території Росії.

За твердженням міноборони РФ, протиповітряна оборона (ППО) збила три "українських дрони" над територією Брянської області, два - Рязанської, по одному - Орловської, Калузької та Московської областей. Аеропорти Москви закрили на прийом і виліт літаків.

Водночас місцева влада Орловської області повідомляє про збиття двох, а не одного безпілотника. А в Калузькій області, за інформацією місцевої влади, збити вдалося один дрон, тоді як другий влучив у "порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів" у Дзержинському районі.

Читайте також: Дрони атакують Москву чи не щодня: "Це лише пролог"

Влада: У Брянську дрони атакували телевежу

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що два дрони намагалися атакувати телевежу. За його, словами, через падіння безпілотника в Брянську загорілася адміністративна будівля, пошкоджень зазнали дах та скління будівлі, але ніхто не постраждав.

ЗМІ: У Брянську дрон впав на завод мікроелектроніки

Своєю чергою Telegram-канали Mash і Baza пишуть, що в Брянську два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу "Дружба", а один зі збитих безпілотників впав на завод "Кремній ЕЛ" - один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки. Там, за їхньою інформацією, здійнялась пожежа.

Росія заявляє про знищення української групи ССО в Криму

Крім того, окупаційна влада Криму заявила про нічну атаку дронів біля центральної бухти Севастополя.

Міноборони РФ стверджує, що літак морської авіації Чорноморського флоту РФ "знищив чотири швидкохідні військові катери з десантними групами військовослужбовців українських сил спеціальних операцій загальною чисельністю до 50 осіб".

Українська влада не коментувала нічні події в РФ. Росія тим часом завдала вночі удару по Україні 44 крилатими ракетами повітряного базування та ударними дронами. Всі цілі, крім однієї, українська ППО збила. Втім, унаслідок падіння уламків у Києві є загиблі та поранені.

Крим без туристів: що відбувається на півострові

 

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Влучання у Пскові

Росію вночі масовано атакували дрони

Конфлікти30 серпня 2023 р.
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