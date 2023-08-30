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Дрони атакували аеродром у Пскові: пошкоджені чотири Іл-76

Віолетта Чайковська | Анатолій Арні
30 серпня 2023 р.

У Псковському аеропорту РФ внаслідок атаки безпілотників пошкоджені щонайменше чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

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Пожежа у Пскові в ніч на 30 серпня внаслідок атаки дронів
Пожежа у Пскові в ніч на 30 серпня внаслідок атаки дронівФото: AFP

Дрони атакували в ніч на середу, 30 серпня, міжнародний аеропорт у російському Пскові.

Спершу місцеві ЗМІ оприлюднили відео очевидців, на яких видно пожежу в районі аеропорту та чутно стрілянину і вибухи. Згодом губернатор Псковської області РФ Михайло Ведерников підтвердив атаку.

Аеропорт у Пскові є аеродромом спільного базування: на ньому розташовуються як військові, так і цивільні літаки. За словами губернатора, до з'ясування пошкоджень злітно-посадкової смуги скасовані всі рейси. "За попередніми оцінками, нічого серйозного, але вночі в цьому переконатися складно", - написав він у Telegram.

Тим часом російське державне пропагандистське агентство ТАСС повідомляє з посиланням на місцеві екстрені служби, що внаслідок атаки пошкоджені щонайменше чотири військово-транспортні літаки Іл-76. 

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Псковський аеропорт розташований за понад 700 кілометрів від кордону України. Цивільних рейсів у ньому цієї ночі не було.

За даними низки ЗМІ, після повідомлень про атаку на аеропорт спалахнула пожежа в районі військової частини №64044, що належить до території 2-ї бригади спецназу головного управління генерального штабу збройних сил РФ у Промежицях, яка брала участь у повномасштабному вторгненні російських військ в Україну.

Нагадаємо, що атаки дронів на об'єкти в Росії суттєво почастішали влітку. Лише Москву безпілотники атакували більше десяти разів. Міністерство оборони РФ у таких випадках традиційно звинувачує Україну в "спробі терористичної атаки". Українські посадовці зазвичай не коментують подібні події в РФ і не беруть відповідальності за них.

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