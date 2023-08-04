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Зеленський подякував СБУ за "повернення війни до Росії"

Олена Перепадя
1 год. тому

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ і подякував за "повернення війни назад до держави-агресора". Зміст доповіді не розголошується.

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Carl Court/AP Photo/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка і подякував йому за "повернення війни назад" у Росію. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні до українців у п'ятницю, 4 серпня.

"Була сьогодні доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад - державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", - сказав президент.

Зранку в п'ятницю низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела в СБУ, повідомила про спецоперацію СБУ та Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) у бухті Новоросійська і пошкодження російського десантного корабля "Оленегорский горняк". Офіційно СБУ не коментувала цього. Міністерство оборони РФ звинуватило ЗСУ в цій атаці.

Нагадаємо, 30 липня Зеленський уже говорив про "повернення війни на територію РФ". "Поступово війна повертається на територію Росії - до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес", - зазначив він. Того дня дрони атакували Москву, внаслідок чого пошкоджень зазнали фасади в офісних вежах ділового центру "Москва-Сіті". 

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