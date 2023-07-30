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Зеленський: Поступово війна повертається на територію РФ

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія "зазнала банкрутства" на полі бою, а війна зараз поступово повертається на її територію.

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Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua

Російська агресія "зазнала банкрутства" на полі бою, війна поступово повертається на територію Росію, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю, 30 липня.

"Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана "спеціальна воєнна операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії - до її символічних центрів і військових баз, і це неминучий, природний та абсолютно справедливий процес", - зазначив президент.

Нагадаємо, що раніше мер Москви Сергій Собянін повідомив про нічну атаку дронів, внаслідок якої пошкоджень зазнали фасади в офісних вежах в діловому центрі "Москва-Сіті". У міноборони РФ поклали відповідальність за атаку на Київ. Українська сторона поки не прокоментувала подію.

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Зеленський закликав місцеву владу витрачатися на оборону

Окрім того, у відеозверненні Володимир Зеленський попередив, що взимку російські війська знову можуть вдатися до ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. "Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз - влітку й у вересні - була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року", - зауважив українській лідер.

Захист енергосистеми став однієї з тем порядку денного Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську, в якому також взяв участь Зеленський. Він розповів, що захист української енергосистеми передбачає два елементи - фізичний захист об’єктів енергетики від ракетних і дронових ударів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

Крім того, Зеленський закликав владу на місцях витрачати бюджетні гроші в першу чергу на оборону, наголосивши, що суспільство та українські військові мають відчувати, що для українських громад це є першим пріоритетом.

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