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Дрони пошкодили офісні вежі "Москва-Сіті"

Катерина Вєнкіна
2 год. тому

Кілька безпілотників атакували вночі російську столицю. Пошкоджені офісні башти ділового центру "Москва-Сіті".

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Діловий центр "Москва-Сіті" після атаки дронів 30 липня.
Діловий центр "Москва-Сіті" після атаки дронів 30 липня.Фото: Lev Sergeev/REUTERS

Мер Москви Сергій Собянін повідомив у неділю, 30 липня, про нічну атаку дронів.

"Здійснена атака українських безпілотників. Незначно пошкоджені фасади на двох офісних вежах Сіті", - написав він у Telegram. За його словами, жертв і постраждалих немає.

Російська державна пропагандистська агенція "ТАCС" повідомила, що в діловому центрі "Москва-Сіті" стався вибух, пов'язаний з дроном, на одному з поверхів у будівлі "IQ-кварталу". Її співрозмовник розповів, що на рівні п'ятого-шостого поверхів 50-поверхової будівлі "порушено скління". Тих, хто перебував у вежі, евакуювали після події. Агентство пише, що постраждав охоронець будівлі. Офіційно ця інформація наразі не підтверджена.

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У міністерстві оборони РФ заявили, що два безпілотники "були подавлені засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, впали" на території "Москва-Сіті".

Там додали, що ще один дрон був "знищений у повітрі засобами протиповітряної оборони" над територією Одинцовського району Московської області. Раніше мешканці цього району повідомляли про вибухи.

В екстрених службах повідомили про запровадження тимчасового обмеження на перебування будь-яких повітряних суден у московській повітряній зоні. Міжнародний аеропорт "Внуково" закривався на виліт і приліт, рейси перенаправлялися до інших аеропортів. Пізніше роботу аеропорту відновили.

У міноборони РФ поклали відповідальність за атаку на Київ. Українська сторона поки не прокоментувала подію.

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Топтема

Діловий центр "Москва-Сіті" після атаки дронів 30 липня.

Дрони пошкодили офісні вежі "Москва-Сіті"

Конфлікти2 год. тому
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