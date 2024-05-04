NYT: Більшість зброї зі США надійде до ЗСУ за кілька місяців

США вже передали Україні невеликі партії озброєнь з пакета військової допомоги на мільярд доларів, оголошеного після розблокування Конгресом подальшого фінансування Збройних сил України (ЗСУ), проте основна партія зброї надійде лише через кілька місяців, пише американське видання The New York Times (NYT ).

За його даними, наприкінці квітня в Україну доставили дві партії протитанкових ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів. Тоді ж до Польщі прибула нова партія ракет до системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot з Іспанії, які, за словами іспанського посадовця, "незабаром будуть на українському фронті".

За словами співрозмовника видання, ще кілька тижнів тому в Україну також почала надходити нова британська допомога - до офіційного оголошення, що вона планується, - однак основна маса зброї з великих пакетів допомоги, обіцяних США, Британією та Німеччиною, надійде в Україну через кілька місяців.

Це пов'язано, зокрема, з логістикою, адже бойові машини, катери, сучасні гармати, пускові установки й системи ППО через їхні розміри часто доводиться перевозити морем і потягами з посиленою охороною. За словами американського чиновника, більшу частину зброї відправлятимуть з США, отже вона не надійде як мінімум до середини літа.

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