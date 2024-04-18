Зеленський: У квітні виготовимо одразу 10 САУ "Богдана"

В Україні зростає частка власного виробництва зброї, заявив президент Володимир Зеленський. У квітні оборонна промисловість вперше виготовить 10 САУ "Богдана", у наступні місяці - виготовлятиме більше, сказав він.

В Україні постійно зростає частка власного виробництва зброї, заявив президент Володимир Зеленський після того, як заслухав щоденний звіт про безпекову ситуацію в країні.

"Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан" (самохідна артилерійська установка "Богдана". - Ред.), у травні й далі - ще більше", - зазначив він у дописі у Telegram у четвер, 18 квітня.

"Богдана" - перша українська самохідна артилерійська установка, яка використовує боєприпаси стандарту НАТО - калібру 155 міліметрів.

Окремо Зеленський звернув увагу на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму. "Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів" (російська крилата ракета "Калібр". - Ред.), на Каспій", - написав він.

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В ЗСУ зростає кількість нових зразків української зброї - міноборони

Раніше заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що у січні-березні 2024 року міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ.понад 80 зразків озброєння та військової техніки українського виробництва.

Найбільша група у цьому переліку - боєприпаси різних типів та калібрів, заявив він. Другою групою за кількістю допущених за цей час до експлуатації зразків озброєння та військової техніки є безпілотники, а третя - це наземні роботизовані комплекси та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Також у переліку допущених до використання зразків озброєння та техніки є броньована та спеціальна техніка, 120-мм міномет, засоби зв'язку та транспортні засоби, додав Гаврилюк.

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