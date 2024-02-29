Україна збільшує використання вітчизняної зброї - міноборони

За перші два місяці 2024 року до експлуатації в ЗСУ допущено 46 зразків озброєння і військової техніки, розроблених і виготовлених в Україні, заявили в міноборони.

За перші два місяці 2024 року до експлуатації в Збройних силах України (ЗСУ) було кодифіковано та допущено 46 зразків озброєння і військової техніки, розроблених і виготовлених в Україні. Про це у четвер, 29 лютого, заявив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, повідомляє пресслужба міноборони в Telegram.

"Це значно більше, ніж у січні-лютому минулого року", - зазначив він.

Також Гаврилюк зазначив, що наразі "активно ведеться" робота щодо виконання завдання президента Володимира Зеленського зі збільшення спроможностей українського оборонно-промислового комплексу з виробництва різних типів озброєння, а також максимального масштабування виробництва в Україні.

"Наша "оборонка" вже дає більший результат. Почалося виробництво нових зразків озброєння - самохідних гаубиць "Богдана", систем радіо-електронної боротьби (РЕБ), безпілотників, стрілецької зброї, тощо", - заявив заступник міністра оборони.

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За його словами, робиться "все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю".

"Водночас наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів", - додав Гаврилюк.

Нагадаємо, що на початку лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна найближчими тижнями має підписати контракти з масового виробництва ударних безпілотників, які є аналогами російського "Ланцета", з дальністю ураження до 40 кілометрів.

Наприкінці минулого року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна серійно виробляє аналоги іранських дронів-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136.