Зеленський: Україна збільшила виробництво САУ "Богдана"

Кількість вироблених за місяць українських САУ "Богдана" вперше досягла шести одиниць, повідомив Володимир Зеленський. Також Україна отримала від партнерів нові ЗРК і ракети до них.

Україна нарощує виробництво власних озброєнь, зокрема самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана". "Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", - повідомив президент Володимир Зеленський у понеділок, 4 грудня, за підсумками щоденної селекторної наради.

"Богдана" - перша українська САУ яка використовує боєприпаси стандарту Північноатлантичного альянсу (НАТО) - калібру 155 міліметрів.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вона проходила випробування і ще не була прийнята на озброєння Збройних сил України (ЗСУ). Втім, улітку 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що ця САУ відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний від підрозділів РФ.

Улітку 2023 року в міністерстві оборони на запит "Суспільного" повідомили, що "Богдана" офіційно взята на озброєння ЗСУ.

У ЗСУ експлуатують близько 70 модифікацій БПЛА

Своєю чергою заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що Україна випробовує і бере на озброєння й низку інших зразків вітчизняної техніки, від дронів до систем радіоелектронної боротьбі (РЕБ) і мінних тралів.

"На сьогодні у Збройних Силах України експлуатується близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і більш ніж 20 різних типів боєприпасів для БПЛА. Нещодавно допущено до експлуатації 6 нових зразків РЕБ, у тому числі так звані окопні", - розповів він в інтерв'ю виданню АрміяІnform, оприлюдненому 4 грудня.

Також Гаврилюк повідомив, що у листопаді лінійка стрілецького озброєння ЗСУ поповнилась трьома модифікаціями автоматичної гвинтівки UAR-15, які насамперед отримають підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Читайте також: Україна за рік наростила виробництво дронів у сто разів - Шмигаль

Зеленський: Партнери передали нові ЗРК і ракети до них

Також за підсумками "селектора" президент України зауважив, що триває "виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами". "Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", - зазначив Зеленський. Про які саме системи і ракети йдеться, він не уточнив.

Крім того, на нараді президент отримав доповіді розвідок та зведення з фронту, зокрема щодо оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках і "активних дій на півдні".

Читайте також: Німеччина передала Україні третю систему ППО IRIS-T SLM