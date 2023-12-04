Зеленський: Україна збільшила виробництво САУ "Богдана"
Україна нарощує виробництво власних озброєнь, зокрема самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана". "Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", - повідомив президент Володимир Зеленський у понеділок, 4 грудня, за підсумками щоденної селекторної наради.
"Богдана" - перша українська САУ яка використовує боєприпаси стандарту Північноатлантичного альянсу (НАТО) - калібру 155 міліметрів.
До початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вона проходила випробування і ще не була прийнята на озброєння Збройних сил України (ЗСУ). Втім, улітку 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що ця САУ відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний від підрозділів РФ.
Улітку 2023 року в міністерстві оборони на запит "Суспільного" повідомили, що "Богдана" офіційно взята на озброєння ЗСУ.
У ЗСУ експлуатують близько 70 модифікацій БПЛА
Своєю чергою заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що Україна випробовує і бере на озброєння й низку інших зразків вітчизняної техніки, від дронів до систем радіоелектронної боротьбі (РЕБ) і мінних тралів.
"На сьогодні у Збройних Силах України експлуатується близько 70 модифікацій безпілотних літальних апаратів і більш ніж 20 різних типів боєприпасів для БПЛА. Нещодавно допущено до експлуатації 6 нових зразків РЕБ, у тому числі так звані окопні", - розповів він в інтерв'ю виданню АрміяІnform, оприлюдненому 4 грудня.
Також Гаврилюк повідомив, що у листопаді лінійка стрілецького озброєння ЗСУ поповнилась трьома модифікаціями автоматичної гвинтівки UAR-15, які насамперед отримають підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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Зеленський: Партнери передали нові ЗРК і ракети до них
Також за підсумками "селектора" президент України зауважив, що триває "виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами". "Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", - зазначив Зеленський. Про які саме системи і ракети йдеться, він не уточнив.
Крім того, на нараді президент отримав доповіді розвідок та зведення з фронту, зокрема щодо оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках і "активних дій на півдні".
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